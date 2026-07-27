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Dai tifosi del Modena uno striscione di vicinanza alla famiglia di Monica Esposito: subito rimosso

Dai tifosi del Modena uno striscione di vicinanza alla famiglia di Monica Esposito: subito rimosso

Come avvenuto subito dopo i fatti del 16 maggio i tifosi hanno voluto dare un segno, ma anche questa volta la scritta appesa è stata tolta

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Ancora uno striscione appeso dai tifosi del Modena nel luogo della strage di via Emilia e ancora una volta una rimozione immediata. Nella notte la Curva Montagnani ha affisso uno striscione di vicinanza alla famiglia Esposito dopo la morte di Monica Esposito, a due mesi dall'attentato messo in atto da Salim El Koudri. Come avvenuto subito dopo i fatti del 16 maggio i tifosi hanno voluto dare un segno, ma anche questa volta la scritta appesa sul muro di largo porta Bologna è stata tolta. Ovviamente in assenza di autorizzazioni, l'affissione dello striscione non è consentita, ma visto il carattere solidale del messaggio ('Vicini al dolore della famiglia Esposito' è la sola scritta presente) i tifosi si aspettavano maggiore comprensione da parte dell'amministrazione. Così non è stato.

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