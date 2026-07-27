Consulta Popolare Modena: 'Per Monica Esposito memoria, rispetto e umanità'

Con profondo dolore abbiamo appreso della morte di Monica Esposito, deceduta dopo oltre due mesi di ricovero in seguito alla tragedia avvenuta nel centro di Modena il 16 maggio.

Ci stringiamo con sincera vicinanza ai suoi familiari, alle persone che le hanno voluto bene e a tutte le vittime di quella giornata che ha profondamente segnato la nostra comunità.

Il 16 maggio avevamo chiesto una cosa semplice ma fondamentale: che il dolore non venisse trasformato in odio, che una tragedia non fosse usata per alimentare razzismo, islamofobia, propaganda securitaria o altre forme di strumentalizzazione politica.

Oggi, mentre assistiamo al riemergere di quei tentativi, ribadiamo con ancora maggiore convinzione quel messaggio.

Monica Esposito merita rispetto, non di diventare un simbolo da utilizzare per alimentare paure, divisioni o campagne di odio. Onorare la sua memoria, significa difendere la dignità umana, rifiutare ogni forma di disumanizzazione e costruire una comunità fondata sulla solidarietà, sulla giustizia socale e sulla pace. Alla famiglia di Monica va il nostro più sicero cordoglio. Che il suo ricordo sia un invito a scegliere l'umanità non l'odio.

Consulta Popolare Modena - Contro guerra, riarmo, genocidio

