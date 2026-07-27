Con profondo dolore abbiamo appreso della morte di Monica Esposito, deceduta dopo oltre due mesi di ricovero in seguito alla tragedia avvenuta nel centro di Modena il 16 maggio.
Ci stringiamo con sincera vicinanza ai suoi familiari, alle persone che le hanno voluto bene e a tutte le vittime di quella giornata che ha profondamente segnato la nostra comunità.
Il 16 maggio avevamo chiesto una cosa semplice ma fondamentale: che il dolore non venisse trasformato in odio, che una tragedia non fosse usata per alimentare razzismo, islamofobia, propaganda securitaria o altre forme di strumentalizzazione politica.
Oggi, mentre assistiamo al riemergere di quei tentativi, ribadiamo con ancora maggiore convinzione quel messaggio.
Monica Esposito merita rispetto, non di diventare un simbolo da utilizzare per alimentare paure, divisioni o campagne di odio. Onorare la sua memoria, significa difendere la dignità umana, rifiutare ogni forma di disumanizzazione e costruire una comunità fondata sulla solidarietà, sulla giustizia socale e sulla pace. Alla famiglia di Monica va il nostro più sicero cordoglio. Che il suo ricordo sia un invito a scegliere l'umanità non l'odio.
Consulta Popolare Modena - Contro guerra, riarmo, genocidio
Consulta Popolare Modena: 'Per Monica Esposito memoria, rispetto e umanità'
'Non diventi simbolo da utilizzare per alimentare paure, divisioni o campagne di odio'
Con profondo dolore abbiamo appreso della morte di Monica Esposito, deceduta dopo oltre due mesi di ricovero in seguito alla tragedia avvenuta nel centro di Modena il 16 maggio.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Omicidio di Monica Esposito, il sindaco in Duomo: 'Dobbiamo ottenere giustizia, degli uomini prima che di Dio'
'Cara dottoressa Modena, citi le fonti di questa campagna di odio continuo'
Scontri di Bologna, le responsabilità politiche di Lepore e l'incomprensibile sostegno di Mezzetti
Biglietto del bus a 2 euro: Modena vuole fare la metropoli. Ma solo quando c'è da pagare
Bologna, guerriglia urbana come nel 1977: la città è stanca del sindaco Lepore
Sucidio assistito, fra il paradiso di Righi e l’abisso di Leonelli esiste una terza posizione
Stangata rifiuti, ecco come le amministrazioni scaricano gli oneri sui cittadini
Stangata biglietti del bus a Modena, che ne è stato delle promesse elettorali di Mezzetti?
Il copione del 19 luglio, la memoria di Paolo Borsellino normalizzata