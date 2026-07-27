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Carpi, operazione antidroga: arrestato spacciatore tunisino

Carpi, operazione antidroga: arrestato spacciatore tunisino

Durante la perquisizione domiciliare sono stati sequestrati 215 grammi di hashish, in parte già suddivisa in dosi

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Un servizio mirato di controllo del territorio, organizzato nel tardo pomeriggio in via Galilei, zona Parco delle Rimembranze, si è concluso in maniera positiva mediante la collaborazione tra la Stazione Carabinieri di Carpi, la Polizia Locale di Carpi e l’unità cinofila antidroga della Polizia Locale di Sassuolo.

Durante l’attività, gli operatori hanno individuato un uomo mentre cedeva sostanza stupefacente a un acquirente di origine tunisina, poi segnalato poiché sopreso in possesso di 3 dosi di hashish.

L’indagato, un 27enne di origine tunisina, è stato immediatamente bloccato e, durante la successiva perquisizione domiciliare sono stati sequestrati 215 grammi di hashish, in parte già suddivisa in dosi, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e 2.000 euro circa in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Sabato scorso, in sede di udienza, il Gip ha convalidato l’arresto, disponendo nei confronti dell’indagato la custodia cautelare in carcere.

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