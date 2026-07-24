Pavullo, oltraggia e aggredisce carabinieri durante la manifestazione Non Solo Birra: arrestato albanese

La notte passata i carabinieri di Pavullo nel Frignano hanno arrestato un uomo di 45 anni, di origini albanesi e con precedenti di polizia, per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.

Nel corso della manifestazione “Non Solo Birra” tenuta a Pavullo nel Frignano, l’indagato riconosceva un carabiniere libero dal servizio unitamente ad altri colleghi, ed iniziava ad offenderlo con frasi oltraggiose e un atteggiamento di sfida, poiché qualche anno prima aveva proceduto in un altro contesto al ritiro della sua patente di guida.

Nella circostanza, i militari cercavano immediatamente di riportarlo alla calma, sebbene risultasse in un evidente stato di ebbrezza. Il tentativo si rivelava vano tanto che l’indagato aggrediva uno dei carabinieri, spingendolo al petto, per poi scagliarsi anche nei confronti di altri due colleghi che, al termine dell’intervento, erano costretti a ricorrere al pronto soccorso, per poi essere dimessi con 6 giorni di prognosi ciascuno.

L'uomo è stato arrestato, in flagranza di reato, per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale. Oggi, in sede di giudizio con rito direttissimo, il Giudice del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto, disponendo l’obbligo di presentazione quotidiano alla polizia giudiziaria.