Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Pavullo, oltraggia e aggredisce carabinieri durante la manifestazione Non Solo Birra: arrestato albanese

Pavullo, oltraggia e aggredisce carabinieri durante la manifestazione Non Solo Birra: arrestato albanese

Il militare qualche anno prima aveva proceduto in un altro contesto al ritiro della sua patente di guida

1 minuto di lettura

La notte passata i carabinieri di Pavullo nel Frignano hanno arrestato un uomo di 45 anni, di origini albanesi e con precedenti di polizia, per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.

Nel corso della manifestazione “Non Solo Birra” tenuta a Pavullo nel Frignano, l’indagato riconosceva un carabiniere libero dal servizio unitamente ad altri colleghi, ed iniziava ad offenderlo con frasi oltraggiose e un atteggiamento di sfida, poiché qualche anno prima aveva proceduto in un altro contesto al ritiro della sua patente di guida.

Nella circostanza, i militari cercavano immediatamente di riportarlo alla calma, sebbene risultasse in un evidente stato di ebbrezza. Il tentativo si rivelava vano tanto che l’indagato aggrediva uno dei carabinieri, spingendolo al petto, per poi scagliarsi anche nei confronti di altri due colleghi che, al termine dell’intervento, erano costretti a ricorrere al pronto soccorso, per poi essere dimessi con 6 giorni di prognosi ciascuno.

L'uomo è stato arrestato, in flagranza di reato, per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale. Oggi, in sede di giudizio con rito direttissimo, il Giudice del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto, disponendo l’obbligo di presentazione quotidiano alla polizia giudiziaria.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Lega Castelfranco: 'Nuova caserma dei carabinieri, la risposta di Piantedosi conferma i nostri dubbi'

Lega Castelfranco: 'Nuova caserma dei carabinieri, la risposta di Piantedosi conferma i nostri dubbi'

Pavullo: al via i lavori per la nuova rotatoria su SS12 bivio SP3 per Serramazzoni

Pavullo: al via i lavori per la nuova rotatoria su SS12 bivio SP3 per Serramazzoni

Pavullo, Leopardi si racconta a una figlia: a Montecuccolo Annese presenta il suo libro

Pavullo, Leopardi si racconta a una figlia: a Montecuccolo Annese presenta il suo libro

Tenta di entrare al Famila di Mirandola: bloccato dai Carabinieri

Tenta di entrare al Famila di Mirandola: bloccato dai Carabinieri

Pavullo: presto gli scarichi di altre 4 località al depuratore

Pavullo: presto gli scarichi di altre 4 località al depuratore

Camposanto, da mesi decine di furti nei garage: cittadini in via Pietro Giannone sotto assedio

Camposanto, da mesi decine di furti nei garage: cittadini in via Pietro Giannone sotto assedio

Spazio ADV dedicata a ASAPS 5x1000
Articoli più Letti Modena, terrore ieri sera in centro: 'Preso a sanpietrini e bottigliate da gruppo nordafricani, minacciato di morte'

Modena, terrore ieri sera in centro: 'Preso a sanpietrini e bottigliate da gruppo nordafricani, minacciato di morte'

Reggio Emilia, pizzaiolo ucciso a coltellate da un italiano: aveva rifiutato una pizza all'assassino

Reggio Emilia, pizzaiolo ucciso a coltellate da un italiano: aveva rifiutato una pizza all'assassino

Spilamberto, tunisino alla guida ubriaco, con precedenti e senza patente, semina il panico alla Fiera: denunciato

Spilamberto, tunisino alla guida ubriaco, con precedenti e senza patente, semina il panico alla Fiera: denunciato

Escono dal supermercato con 1700 euro di merce rubata: arrestati a Modena

Escono dal supermercato con 1700 euro di merce rubata: arrestati a Modena

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Modena, 36enne straniero irregolare bivacca sui binari dei treni di Modena: circolazione bloccata

Modena, 36enne straniero irregolare bivacca sui binari dei treni di Modena: circolazione bloccata

Lite condominiale a San Prospero, rumeno ferisce coniugi con un machete da 50 centimetri

Lite condominiale a San Prospero, rumeno ferisce coniugi con un machete da 50 centimetri

Modena, sequestrate dai Nas otto tonnellate di salumi: multe per 19mila euro

Modena, sequestrate dai Nas otto tonnellate di salumi: multe per 19mila euro

Attentato di Modena, la morte di Monica Esposito cambia tutto: El Koudri ora rischia l'ergastolo

Attentato di Modena, la morte di Monica Esposito cambia tutto: El Koudri ora rischia l'ergastolo