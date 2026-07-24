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Modena, sequestrate dai Nas otto tonnellate di salumi: multe per 19mila euro

Modena, sequestrate dai Nas otto tonnellate di salumi: multe per 19mila euro

Irregolarità anche nella non corretta gestione delle lavorazioni dei prosciutti crudi, mantenuti fuori dalle celle frigorifere per periodi prolungati

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I Nas di Parma hanno recentemente effettuato un'ispezione presso uno stabilimento di lavorazione di prodotti a base di carne a Modena.

Nel corso del controllo sono state riscontrate numerose irregolarità di natura igienico-sanitaria e amministrativa. In particolare, i militari hanno proceduto al sequestro amministrativo di circa 8.100 kg di salumi di varia tipologia, tra cui prosciutti crudi e cotti, mortadella, arrosti e roast beef, per un valore commerciale stimato in circa 80.000 euro.

I prodotti sequestrati risultavano, in parte, stoccati all'interno dell’attività privi delle necessarie indicazioni per garantirne la rintracciabilità e, in parte, recanti un Termine Minimo di Conservazione ormai decorso, oltre ad essere conservati in promiscuità con prodotti conformi, in violazione delle disposizioni previste dalla normativa vigente.

L'ispezione ha inoltre evidenziato diffuse carenze igienico-sanitarie all'interno dello stabilimento, caratterizzate dalla presenza di sporcizia vetusta nelle aree di lavorazione e di stoccaggio, nelle celle frigorifere e sulle infrastrutture, risultate bisognose di manutenzione e di adeguati interventi di pulizia.

Ulteriori irregolarità hanno riguardato la non corretta gestione delle lavorazioni dei prosciutti crudi, mantenuti fuori dalle celle frigorifere per periodi prolungati, nonché lo stoccaggio dei sottoprodotti di origine animale in contenitori anonimi e privi della prevista identificazione.

I carabinieri del N.A.S. hanno inoltre accertato l'omessa attuazione delle procedure di autocontrollo previste dal piano HACCP in relazione al monitoraggio degli infestanti, rilevando la presenza di insetti striscianti sulla pavimentazione dello stabilimento.

Al legale rappresentante dell'azienda sono state contestate violazioni amministrative che comportano sanzioni pecuniarie per un importo complessivo di 19.000 euro.

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