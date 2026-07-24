Modena, continua la mobilitazione dei lavoratori dell'Hesperia Hospital

Fumata nera all’incontro di ieri in Prefettura tra i rappresentanti della proprietà del Gruppo Garofalo, il sidnacato Fp Cgil e la Rsa per il tentativo di conciliazione dopo l’apertura dello stato di agitazione di lavoratori e lavoratrici dei Hesperia Hospital Modena e Diagnostic Center di Carpi.

'I rappresentanti della proprietà si sono presentati al tavolo senza nessuna risposta concreta alle richieste e alle criticità evidenziate da sindacato e lavoratori: mancate risposte sul rinnovo del contratto integrativo scaduto da 16 anni, sul riconoscimento del buono pasto nella struttura di Carpi, mancanza di risposte per un piano di assunzioni per sostituire il personale assente a vario titolo (malattia, permessi legge 104, ecc…), mancata definizione di un budget economico per la valorizzazione delle professionalità a fronte di 2 milioni di euro di investimenti in ristrutturazioni e ammodernamento degli strumenti, mancate risposte - si legge in una nota -. La Fp Cgil è perciò intenzionata a dare corso alla tutela legale davanti alle istituzioni competenti per ottenere il riconoscimento del buono pasto per i lavoratori discriminati di Carpi, per superare le differenze di trattamento tra i lavoratori dei vari profili professionali, nonché per tutelare il personale infermieristico nei casi di demansionamento. La Fp Cgil preannuncia l’intensificazione della mobilitazione, ricorrendo se necessario anche allo sciopero del personale in entrambe le strutture sanitarie'.