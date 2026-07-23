'Questa sera alle 21.30, nel Duomo di Modena, si terrà una veglia in memoria della signora Monica Esposito, deceduta in seguito all’attentato del 16 maggio. Un momento di raccoglimento, che con il vescovo don Erio Castellucci abbiamo promosso congiuntamente, aperto a tutta la cittadinanza.
Partecipiamo tutti per esprimere solidarietà e far sentire alla famiglia la vicinanza della comunità modenese in queste ore di grande dolore'. Lo ha scritto il sindaco ricordando l'appuntamento di oggi. Una modalità diversa quella scelta dal sindaco per chiamare la comunità ad una testimonianza comune. Se subito dopo l'attentato del 16 maggio l'invito è stato ad una manifestazione in piazza Grande con politici e sindaci sul palco, questa volta il richiamo ad un momento comune di condivisione e di vicinanza alle vittime ed n particolare a Monica Esposito, deceduta all'ospedale a oltre due mesi dal ricovero, assume carattere più sobrio e di raccoglimento. In un luogo simbolo dello spirito religioso della comunità.
Una veglia in Duomo per Monica Esposito
E' la proposta congiunta del sindaco Massimo Mezzetti e dell’arcivescovo Erio Castellucci per questa sera alle ore 21
'Questa sera alle 21.30, nel Duomo di Modena, si terrà una veglia in memoria della signora Monica Esposito, deceduta in seguito all’attentato del 16 maggio. Un momento di raccoglimento, che con il vescovo don Erio Castellucci abbiamo promosso congiuntamente, aperto a tutta la cittadinanza.
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