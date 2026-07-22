Anas ha consegnato il 21 luglio i lavori per l’intervento di miglioramento funzionale e geometrico dell’intersezione tra la strada statale 12 “dell’Abetone e del Brennero” e la strada provinciale 3, al km 144,550, nel territorio comunale di Pavullo nel Frignano, in provincia di Modena.
L’attuale incrocio lascerà posto al nuovo assetto in configurazione a rotatoria, garantendo il miglioramento dei livelli di sicurezza e servizio nonché la fluidità del traffico lungo uno dei principali assi viari dell’Appennino modenese. La nuova rotatoria sarà realizzata all’interno dell’area oggi occupata dall’intersezione e garantirà anche il collegamento con la strada comunale per Montebonello.
La cantierizzazione, pianificata di concerto con i sottoscrittori della convenzione che sostiene la realizzazione delle opere, è stata elaborata con la finalità di minimizzare durante l’esecuzione delle opere, l’impatto sui flussi di traffico. In particolare, in questa prima fase dei lavori, a partire dal 27 luglio e fino alla prima metà del mese di settembre, sarà realizzato un restringimento delle corsie esistenti, pur garantendo la contemporanea fruibilità dei flussi nelle direzioni opposte.
L’intervento, dal valore complessivo di investimento pari a 1,07 milioni di euro, si regge sul cofinanziamento garantito in forza della convenzione sottoscritta, da Anas, Comune di Pavullo nel Frignano e Provincia di Modena. I lavori di realizzazione della nuova rotatoria, avranno una durata complessiva di 150 giorni.
Pavullo: al via i lavori per la nuova rotatoria su SS12 bivio SP3 per Serramazzoni
Lo ha reso noto Anas. Costo 1 milione di euro, cantieri per 150 giorni. Dal 27 luglio restringimento di carreggiata
Anas ha consegnato il 21 luglio i lavori per l’intervento di miglioramento funzionale e geometrico dell’intersezione tra la strada statale 12 “dell’Abetone e del Brennero” e la strada provinciale 3, al km 144,550, nel territorio comunale di Pavullo nel Frignano, in provincia di Modena.
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