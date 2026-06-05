Ammodernamento rete Gas Hera: lavori per 8 mesi alla Crocetta

Iniziano lunedì 8 giugno i lavori di rinnovo della rete gas nel quartiere Crocetta a Modena. I tecnici di Inrete Distribuzione Energia, società del Gruppo Hera, saranno infatti impegnati, in accordo con l’amministrazione comunale, nel completo rifacimento delle condotte gas di via Mar Tirreno e strade limitrofe. L’investimento, di circa mezzo milione di euro, prevede l’ammodernamento di quasi un chilometro di rete e allacciamenti con l’obiettivo di garantire ai cittadini un servizio più performante.



L’importante cantiere procederà per stralci, in modo da limitare i disagi al traffico, partendo dall’incrocio con via Santa Caterina e coinvolgendo gradualmente anche alcuni tratti di via Nonantolana, Mar Nero, Mar della Cina, Mar Ionio, e alcuni tratti di strade private. Le modifiche alla viabilità, come ad esempio restringimenti di carreggiata e sensi unici alternati, saranno comunicate di volta in volta con apposita segnaletica, secondo ordinanza della polizia locale. Saranno sempre garantiti gli accessi ai residenti e ai mezzi di soccorso. Salvoimprevisti, non saranno effettuate interruzioni del servizio senza preavviso alle utenze interessate.

L’intervento, che restituirà alla zona una rete gas del tutto nuova, avrà una durata di circa 8 mesi durante i quali Hera, approfittando degli scavi già aperti, rinnoverà anche piccoli tratti della rete idrica ed elettrica. L’intervento di Inrete si inserisce nel più ampio programma di rinnovo della rete gas nei territori serviti, con l’obiettivo di aumentare sempre di più l’efficienza complessiva del sistema di distribuzione e di garantire sempre migliori standard di qualità del servizio.