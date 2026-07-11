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Classifica giornalisti social: il modenese Robby Giusti primo in Italia per videoviews

Classifica giornalisti social: il modenese Robby Giusti primo in Italia per videoviews

Giusti supera in classifica Staffelli, Gracis, Saviano e Cruciani. Intanto robbygiusti.it è stata depositata come Testata giornalistica

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La classifica dei Giornalisti sui Social, elaborata per Primaonline da Sensemakers, registra a giugno una lieve crescita delle video views (+8%) rispetto al mese precedente.

In vetta ai due ranking volano il modenese Robby Giusti, primo per video views, che registra una crescita mensile del +55%, e Lorenzo Tosa, leader per engagement, anch’egli in aumento con un +13% delle interazioni.

Giusti supera in classifica Staffelli, Gracis, Saviano e Cruciani. Intanto robbygiusti.it è stata depositata come Testata giornalistica in tribunale a Modena, il direttore è Cesare Barone e il vicedirettore Guglielmo Mossuto.

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