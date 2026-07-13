Jazz Open Modena: le modifiche alla viabilità dal 13 al 18 luglio

Da oggi,13 luglio, prima serata del Jazz Open a Modena, sono previste ulteriori modifiche alla circolazione stradale che si aggiungono a quelle già in vigore per consentire l'allestimento.

Queste ultime proseguiranno fin dopo lo svolgimento dell'evento per permettere di disinstallare gli allestimenti e riguardano, oltre alla sospensione della circolazione in piazza Roma, eccetto mezzi di soccorso e diretti ai passi carrabili (fino al 24 luglio compreso), il divieto di sosta, con rimozione, in largo San Giorgio (fino al 20 luglio), in via Tre Febbraio e in piazzale San Domenico (in entrambe le zone fino al 24 luglio). In via dei Lovoleti è chiuso il tratto che dà su piazza Roma e la circolazione è regolata a doppio senso di circolazione mediante senso unico alternato nel tratto tra via Taglio e la piazza.





Da lunedì 13 fino alla fine della manifestazione sarà sospesa la circolazione stradale, eccetto mezzi di soccorso, Forze dell'ordine e diretti ai passi carrabili, attraverso il posizionamento di dissuasori di transito collocati a lisca di pesce, tutti i giorni dalle 16 all'1 di notte del giorno successivo in via Emilia centro all'altezza di via Badia e di corso Canalgrande e in via Farini-Emilia centro.

Posizionamento di barriere fisiche anche in via Modonella, in prossimità di via Fonteraso, e all'interno dei Giardini Ducali in prossimità dell'accesso di corso Canalgrande. Fino al 19 luglio sarà vietato il transito, eccetto residenti e veicoli dell'organizzazione, anche in corso Cavour-via Tre Febbraio, corso Accademia-corso Canalgrande, in Fonte d'Abisso e in piazzale San Domenico.





Sempre da lunedì 13 luglio fino al 19, invece, sarà vietata la sosta, con rimozione, e attivato il doppio senso di circolazione in via Santa Margherita nel tratto compreso tra via Fonteraso e corso Accademia militare, in via Fonteraso tra largo San Giorgio (dove sarà chiusa con transenne) e via Santa Margherita, e in via Farini. Divieti di sosta anche in via Modonella tra via Fonteraso e via San Vincenzo, e in via Campanella tra via Fonteraso e via Emilia centro. Da domenica 12 al 24 luglio è vietata la sosta anche in via Belle Arti dall'incrocio con piazza San Domenico sul lato dei civici dall'1 al 7.





Per gli aggiornamenti sulle modifiche al trasporto pubblico, consultare il sito di Seta (www.setaweb.it).