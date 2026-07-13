Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Jazz Open a Modena, non solo piazza Roma

Jazz Open a Modena, non solo piazza Roma

Nella prima giornata con Diana Krall e Gregory Porter, al Baluardo il concerto di Emma Smith, mentre ai Giardini Locali Open Stage gratuiti

1 minuto di lettura

Prende il via stasera la nuova attesissima edizione di Jazz Open Modena, trasformando il cuore della città emiliana nel fulcro della scena jazz internazionale.
La prima giornata del festival promette un debutto straordinario con una scaletta che unisce leggende viventi e nuove promesse della musica mondiale.

 

Stelle internazionali sul Main Stage
I riflettori di Piazza Roma si accendono alle 20:00 con la classe senza tempo di Diana Krall. La pianista e cantante canadese incanterà il pubblico con il suo stile elegante e le sue celebri interpretazioni del grande canovaccio jazz.
Alle 22:15 il palco passerà al magnetico Gregory Porter. La sua voce baritonale, calda e intrisa di soul e gospel, regalerà una performance ad alto impatto emotivo per chiudere in bellezza la serata nella piazza principale.

 

Intimità e grandi scoperte al Baluardo
Per chi cerca atmosfere più raccolte, lo storico spazio de Il Baluardo ospita alle 21:30 il concerto di Emma Smith. La cantante britannica, considerata una delle voci più brillanti e versatili del jazz d'oltremanica, si esibirà in un set che unisce tradizione e contemporaneità.

 

Musica libera al Giardino Ducale
Il festival punta anche sul coinvolgimento della città con gli Open Stages gratuiti. Nel pomeriggio, la splendida cornice del Giardino Ducale Estense farà da sfondo al live di Alex Fernet. L'artista presenterà le sue trascinanti sonorità che fondono soul, funk e new wave, offrendo il perfetto aperitivo musicale a ingresso libero per inaugurare la manifestazione.

 

Nella foto, Emma Smith, protagonista al Baluardo della Cittadella nella prima giornata del Jazz Open

Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Spazio ADV dedicata a Roadhouse

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Jazz Open Modena: le modifiche alla viabilità dal 13 al 18 luglio

Jazz Open Modena: le modifiche alla viabilità dal 13 al 18 luglio

Jazz Open, Giovanardi all'attacco in piazza Roma: 'Accademia isolata, Modena offesa, ho chiamato il Quirinale'

Jazz Open, Giovanardi all'attacco in piazza Roma: 'Accademia isolata, Modena offesa, ho chiamato il Quirinale'

Jazz Open Modena: conto alla rovescia per la prima edizione italiana

Jazz Open Modena: conto alla rovescia per la prima edizione italiana

'Palazzo Ducale soffocato dal palco del Jazz Open: un oltraggio al cuore storico di Modena'

'Palazzo Ducale soffocato dal palco del Jazz Open: un oltraggio al cuore storico di Modena'

Jazz Open Modena, deroghe ai limiti di rumore dal 29 giugno

Jazz Open Modena, deroghe ai limiti di rumore dal 29 giugno

Jazz Open, Mezzetti porta a Modena i big della musica internazionale

Jazz Open, Mezzetti porta a Modena i big della musica internazionale

Spazio ADV dedicata a Udicon
Articoli più Letti Pavullo, Castello di Montecuccolo: concerto in onore di Francesco Benozzo

Pavullo, Castello di Montecuccolo: concerto in onore di Francesco Benozzo

Pavullo, Reynald Secher questa sera al Castello di Montecuccolo

Pavullo, Reynald Secher questa sera al Castello di Montecuccolo

Modena, alla mostra ‘una storia italiana di moda e motori’ arrivano le creazioni del Venturi

Modena, alla mostra ‘una storia italiana di moda e motori’ arrivano le creazioni del Venturi

Festival Filosofia 2026: la presentazione con Cacciari è già riflessione sul Caos

Festival Filosofia 2026: la presentazione con Cacciari è già riflessione sul Caos

Articoli Recenti Pavullo, omaggio ad Amato Cortelloni al Castello di Montecuccolo

Pavullo, omaggio ad Amato Cortelloni al Castello di Montecuccolo

Il live act degli Elettrotubi al Ribalta di Modena: appuntamento domani

Il live act degli Elettrotubi al Ribalta di Modena: appuntamento domani

Dostoevskij e la Fede, a Castelvetro monsignor Castellucci dialoga con Elena Bianchini Braglia

Dostoevskij e la Fede, a Castelvetro monsignor Castellucci dialoga con Elena Bianchini Braglia

Modena, con Paolo Kessisoglu il momento giusto è ieri

Modena, con Paolo Kessisoglu il momento giusto è ieri