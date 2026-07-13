Jazz Open a Modena, non solo piazza Roma

Prende il via stasera la nuova attesissima edizione di Jazz Open Modena, trasformando il cuore della città emiliana nel fulcro della scena jazz internazionale.

La prima giornata del festival promette un debutto straordinario con una scaletta che unisce leggende viventi e nuove promesse della musica mondiale.



I riflettori di Piazza Roma si accendono alle 20:00 con la classe senza tempo di Diana Krall. La pianista e cantante canadese incanterà il pubblico con il suo stile elegante e le sue celebri interpretazioni del grande canovaccio jazz.Alle 22:15 il palco passerà al magnetico Gregory Porter. La sua voce baritonale, calda e intrisa di soul e gospel, regalerà una performance ad alto impatto emotivo per chiudere in bellezza la serata nella piazza principale.

Per chi cerca atmosfere più raccolte, lo storico spazio de Il Baluardo ospita alle 21:30 il concerto di Emma Smith. La cantante britannica, considerata una delle voci più brillanti e versatili del jazz d'oltremanica, si esibirà in un set che unisce tradizione e contemporaneità.

Il festival punta anche sul coinvolgimento della città con gli Open Stages gratuiti. Nel pomeriggio, la splendida cornice del Giardino Ducale Estense farà da sfondo al live di Alex Fernet. L'artista presenterà le sue trascinanti sonorità che fondono soul, funk e new wave, offrendo il perfetto aperitivo musicale a ingresso libero per inaugurare la manifestazione.

Nella foto, Emma Smith, protagonista al Baluardo della Cittadella nella prima giornata del Jazz Open