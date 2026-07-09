Il live act degli Elettrotubi al Ribalta di Modena: appuntamento domani

Domani, venerdì 10 luglio alle 21.30 il Ribalta di Modena, in viale Martiri della Libertà 1, ospiterà l'energia ipnotica e viscerale degli Elettrotubi, band modenese emergente che fonde elementi e sonorità elettroniche con la potenza acustica di strumenti a fiato e percussioni. L'appuntamento al Ribalta sarà l'occasione per ascoltare dal vivo il nuovo singolo 'DiscoStreet', da poco uscito per SIGLA Eventi, startup modenese attiva nel management artistico e nella produzione di eventi. Il brano rappresenta il vero e proprio 'primo atto' e manifesto Groove-Techno Jazz della band: una traccia costruita su una base elettronica solida, dritta e intransigente tipica del clubbing, arricchita e stravolta dall'improvvisazione e dal calore ancestrale dell'ottone e delle percussioni live.

Nata nel 2021, la band modenese Elettrotubi unisce la produzione elettronica di Enrico Bartoli alla potenza espressiva di una sezione fiati d'eccezione e di un percussionista (Giovanni Ricci - tromba, Maurizio Borsari - sax tenore, Enrico Alberti - sax baritono, Giancarlo Montorsi - trombone, Massimo Bertacchini - percussioni).

Il risultato è un’esperienza sonora intensa, dove la groove techno incontra il timbro avvolgente di tromba, sax tenore, sax baritono e trombone. Sul palco i sei musicisti si muovono come un corpo unico, spogliando il suono di ogni elemento superfluo per concentrarsi sull’essenziale: l’energia fisica e l’intensità ritmica. Attraverso una ripetizione continua e binaria, marcata da percussioni e distorsioni, la band crea un’atmosfera sospesa e vibrante che trasforma il live act in un’esperienza sensoriale pura.

Dopo le tappe in Trentino Alto Adige e in Emilia-Romagna, il tour estivo degli Elettrotubi continuerà in Calabria, dove la band si esibirà il primo weekend di agosto presso il Castello dell’Arso in provincia di Cosenza.





Foto Valentina Nuzziello