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Modena, è morto a 73 anni Stefano Vercelli

Modena, è morto a 73 anni Stefano Vercelli

Attore, regista e pedagogo, protagonista di una lunga carriera avviata negli anni Settanta nel solco dell’insegnamento di grandi maestri del teatro del '900

2 minuti di lettura

Lutto nel mondo della cultura emiliana. E' morto a 73 anni l'artista e regista Stefano Vercelli.

'La scomparsa di un artista, e in particolare di un uomo di teatro, rappresenta sempre una perdita profonda per una comunità: viene meno una presenza capace di agire nel tessuto culturale in modo vivo, stratificato e duraturo. Per questo motivo il sindaco di Modena Massimo Mezzetti e l’assessore alla Cultura Andrea Bortolamasi esprimono il proprio cordoglio per la scomparsa di Stefano Vercelli, attore, regista e pedagogo, protagonista di una lunga e significativa carriera avviata negli anni Settanta nel solco dell’insegnamento di grandi maestri del teatro del Novecento come Eugenio Barba e Jerzy Grotowski' - si legge in una nota del Comune.

Una parte importante della sua vita artistica e personale è stata profondamente intrecciata con la città di Modena. Nato a Roma, Vercelli ha condiviso un lungo percorso umano e creativo con Magda Siti, con la quale ha ideato e realizzato spettacoli e progetti teatrali, tra cui l’esperienza di Artisti Drama APS per la gestione del Drama Teatro di via Buon Pastore 57, che coinvolge in modo pieno anche il figlio Lorenzo. Si ricorda inoltre, nei primi anni 2000, la sua pluriennale collaborazione con Emilia Romagna Teatro Fondazione, nell’ambito dei Corsi di Formazione Superiore per attori di prosa, dove ha svolto attività di docenza contribuendo alla crescita di nuove generazioni di interpreti.

'Alla famiglia, agli affetti più cari e a tutta la comunità teatrale va la vicinanza dell’Amministrazione comunale, nel ricordo riconoscente di un artista che ha lasciato un segno significativo nella vita culturale della città'.

Foto Associazione Scenario

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