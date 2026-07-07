Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Dostoevskij e la Fede, a Castelvetro monsignor Castellucci dialoga con Elena Bianchini Braglia

Dostoevskij e la Fede, a Castelvetro monsignor Castellucci dialoga con Elena Bianchini Braglia

L'evento è promosso dal Centro Studi Storici Cattolici con il patrocinio delle parrocchie di Castelnuovo, Castelvetro, San Vito, Spilamberto e Vignola

1 minuto di lettura

Perchè nel mondo esiste il male? È uno degli interrogativi che tormentano l'uomo dall'origine dei tempi. A questa domanda tenteranno di dare una risposta monsignor Erio Castellucci, arcivescovo di Modena, e la scrittrice Elena Bianchini Braglia. L'appuntamento è per venerdì 10 luglio, alle 19, presso Villa Cialdini di Castelvetro (via Belvedere 8), grazie all'ospitalità della famiglia Chiarli.

L'occasione è offerta dalla presentazione del libro di Elena Bianchini dal titolo La felicità nel dolore. Dagli Indemoniati all'Anticristo, nel quale si affronta appunto il tema del male facendo riferimento al pensiero di Dostoevskij e di Solov'ev, che a lungo se ne sono occupati nella loro opera. La teodicea è stato infatti un ambito di riflessione nel quale i due autori hanno speso gran parte del loro impegno di filosofi e mistici, giungendo a conclusioni che riescono a coniugare la misericordia di Dio e la sofferenza umana.

Il tema è di particolare attualità anche in ragione di quello che l'umanità sta vivendo in questi tempi. Violenza diffusa, guerre, insicurezza, l'insorgere di nuovi problemi sanitari hanno fatto piombare l'uomo in una dimensione di sofferenza diffusa tanto più difficile da sopportare in quanto vi era la convinzione che il progresso materiale avrebbe sconfitto il dolore. Invece il dolore non può essere sconfitto, forse perché è necessario.

L'evento è promosso dal Centro Studi Storici Cattolici con il patrocinio delle parrocchie di Castelnuovo R., Castelvetro, San Vito, Spilamberto e Vignola.

La serata si concluderà con un brindisi. L'ingresso è gratutito, gradita e consigliata la prenotazione al 327 8770278.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Roadhouse

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Parco XXII aprile: una tre giorni di Festival per celebrare ciò che unisce la comunità

Parco XXII aprile: una tre giorni di Festival per celebrare ciò che unisce la comunità

Castelvetro, premiato il Bar Dama per i 50 anni di attività

Castelvetro, premiato il Bar Dama per i 50 anni di attività

Restauro finito: l'Arcivescovo di Modena inaugura la chiesa di Gaiato

Restauro finito: l'Arcivescovo di Modena inaugura la chiesa di Gaiato

Amianto nel terreno, dopo 8 mesi di stop riprendono i lavori alla scuola Anna Frank di Castelvetro

Amianto nel terreno, dopo 8 mesi di stop riprendono i lavori alla scuola Anna Frank di Castelvetro

Castelvetro, festa per i 100 anni di Franca Raimondi

Castelvetro, festa per i 100 anni di Franca Raimondi

Castelvetro, schianto tra due moto nella notte: tre feriti

Castelvetro, schianto tra due moto nella notte: tre feriti

Spazio ADV dedicata a Udicon
Articoli più Letti Modena, è morto a 73 anni Stefano Vercelli

Modena, è morto a 73 anni Stefano Vercelli

Castello di Montecuccolo, Andrea Pini inaugura i venerdì sotto le stelle

Castello di Montecuccolo, Andrea Pini inaugura i venerdì sotto le stelle

Pavullo, Castello di Montecuccolo: concerto in onore di Francesco Benozzo

Pavullo, Castello di Montecuccolo: concerto in onore di Francesco Benozzo

Pavullo, Reynald Secher questa sera al Castello di Montecuccolo

Pavullo, Reynald Secher questa sera al Castello di Montecuccolo

Articoli Recenti Modena, con Paolo Kessisoglu il momento giusto è ieri

Modena, con Paolo Kessisoglu il momento giusto è ieri

I resti della rocca di Obizzo e la Torre di Gaiato: monumenti a rischio scomparsa

I resti della rocca di Obizzo e la Torre di Gaiato: monumenti a rischio scomparsa

Al Castello di Montecuccolo la mostra in omaggio a Giancarlo Corrado

Al Castello di Montecuccolo la mostra in omaggio a Giancarlo Corrado

Radio Bruno Estate, in piazza Martiri a Carpi da Arisa a Nek, da Gabbani a Noemi

Radio Bruno Estate, in piazza Martiri a Carpi da Arisa a Nek, da Gabbani a Noemi