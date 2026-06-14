Castelvetro, schianto tra due moto nella notte: tre feriti

Grave incidente stradale su via Statale di Vignola Castelvetro nella notte appena trascorsa, intorno alle 3. Per cause ancora in corso di accertamento due motocicli si sono scontrati violentemente. Il bilancio complessivo dell'incidente è di tre persone ferite.
I vigili del fuoco arrivati sul posto hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area, scongiurando il rischio di incendi dovuti alla perdita di carburante dai mezzi. I sanitari del 118 giunti con diverse ambulanze e l'automedica, hanno prestato i primi soccorsi e assistito i feriti nelle operazioni di trasporto.
Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco e ai sanitari del 118, sono intervenute le forze dell'ordine per i rilievi di legge e la gestione della viabilità, rimasta parzialmente compromessa durante le operazioni di soccorso.