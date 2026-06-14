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Castelvetro, schianto tra due moto nella notte: tre feriti

Castelvetro, schianto tra due moto nella notte: tre feriti

​I vigili del fuoco arrivati sul posto hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area, scongiurando il rischio di incendi dovuti alla perdita di carburante

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Grave incidente stradale su via Statale di Vignola Castelvetro nella notte appena trascorsa, intorno alle 3. ​Per cause ancora in corso di accertamento due motocicli si sono scontrati violentemente. Il bilancio complessivo dell'incidente è di tre persone ferite.

​I vigili del fuoco arrivati sul posto hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area, scongiurando il rischio di incendi dovuti alla perdita di carburante dai mezzi. I sanitari del 118 giunti con diverse ambulanze e l'automedica, hanno prestato i primi soccorsi e assistito i feriti nelle operazioni di trasporto.

​Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco e ai sanitari del 118, sono intervenute le forze dell'ordine per i rilievi di legge e la gestione della viabilità, rimasta parzialmente compromessa durante le operazioni di soccorso.

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