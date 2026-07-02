Castelvetro, premiato il Bar Dama per i 50 anni di attività

Cinquant'anni di lavoro dietro al bancone, trent'anni alla guida del Bar Dama di Castelvetro di Modena: un doppio traguardo che Confesercenti Terre di Castelli ha voluto celebrare, nel corso dei festeggiamenti che si sono tenuti ieri sera presso il locale, con una targa al merito consegnata ad Angelo e Luca Vezzalini, titolari dello storico bar.

Angelo e Luca Vezzalini sono un punto di riferimento per la comunità castelvetrese da ormai trent'anni, da quando hanno preso in gestione il Bar Dama. Ma la loro storia nel settore inizia molto prima: cinquant'anni fa, lavorando nel bar del padre, anch'egli figura di riferimento molto importante per la comunità, in una sorta di staffetta generazionale che ha attraversato mezzo secolo. In questo lungo percorso, la loro famiglia ha saputo trasformare il bar in molto più di un semplice esercizio commerciale: un luogo di accoglienza, capace di far incontrare generazioni diverse, sempre con un sorriso e una parola gentile per chi varca la soglia.

I fratelli Vezzalini sono inoltre associati a Confesercenti dal 1973.





'Avere un bar in un paese come Castelvetro - afferma Vainer Ghirardini, Presidente Confesercenti Area Terre di Castelli - è un servizio prezioso: è il luogo dove le persone si trovano, chiacchierano, condividono la quotidianità, contrastando la solitudine e coltivando il senso di comunità.

Ad Angelo e Luca e a tutto lo staff va il nostro riconoscimento per il lavoro quotidiano che, come attività di prossimità, svolgono ogni giorno'.

Presenti, oltre al presidente Ghirardini, Giorgia Mezzacqui (responsabile sindacale di Area), Marco Poggi (responsabile delle Politiche Associative), anche l'amministrazione di Castelvetro, il sindaco Federico Poppi e l'assessore alle attività produttive Roberto Giovini. Inoltre, alla serata di festeggiamenti, i titolari hanno voluto fortemente la presenza delle addette della sede di Vignola, a testimonianza di quanto, in Confesercenti, il rapporto e la relazione tra associati e uffici siano un valore fondamentale.

'In un mondo in cui tutto cambia alla velocità di un clic, il Bar Dama festeggia trent'anni di attività rimanendo fedele a se stesso. La vera unicità di questo locale non sta solo nella qualità del servizio, ma nella rara capacità dei due fratelli di aver trasformato un bar in un punto di riferimento insostituibile per l'intera comunità', commenta il sindaco di Castelvetro Federico Poppi.

Nella foto da sinistra: assessore Giovini, sindaco Poppi, Angelo e Luca Vezzalini, Mezzacqui e Ghirardini