Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Vignola, il capitano Riccardo Cappelletti lascia l’Arma dei carabinieri dopo 40 anni di servizio

Vignola, il capitano Riccardo Cappelletti lascia l’Arma dei carabinieri dopo 40 anni di servizio

Arruolatosi nel 1986, dapprima carabiniere, poi maresciallo ed infine ufficiale, Cappelletti ha maturato una lunga esperienza nei reparti territoriali

2 minuti di lettura

Si conclude oggi la carriera nell'Arma dei carabinieri del Capitano Riccardo Cappelletti, che lascia il servizio attivo per raggiunti limiti di età, dopo quasi quarant'anni trascorsi al servizio delle Istituzioni e della collettività.

Arruolatosi nel 1986, dapprima carabiniere, poi maresciallo ed infine ufficiale, il capitano Cappelletti ha maturato una lunga esperienza nei reparti territoriali ed investigativi dell'Arma.

Dopo i primi incarichi nelle Stazioni del Piemonte e della Liguria, ha prestato servizio per oltre quindici anni presso il Reparto Operativo del Comando Provinciale di Lucca ed ha preso parte a importanti attività investigative. Dal 2015, ha comandato la Stazione carabinieri di Lucca e dal maggio 2021, dopo la nomina ad Ufficiale, ha assunto il comando della Tenenza Carabinieri di Vignola.

Sono stati cinque anni particolarmente intensi, durante i quali l’Ufficiale si è confrontato con una realtà complessa ed impegnativa, propria di un territorio dinamico, economicamente vitale e caratterizzato da una costante richiesta di sicurezza da parte della collettività. Sotto il suo comando, oltre ad una costante attenzione ai servizi preventivi e di controllo del territorio, sono state condotte anche diverse attività d’indagine quali il duplice omicidio dell’ottobre 2023 e la rapina a mano armata ai danni di un centro scommesse di Vignola, consumata nel febbraio 2026, per la quale sono stati arrestati tutti e cinque i componenti della banda, responsabili di altre due precedenti rapine commesse ai danni del medesimo esercizio commerciale.

Nel salutarlo, il colonnello Lorenzo Ceccarelli, Comandante provinciale dei carabinieri di Modena, ha desiderato esprimere al capitano Cappelletti 'il più sentito ringraziamento per la dedizione, la professionalità e l'esempio offerti in quasi quarant'anni di servizio nell'Arma dei carabinieri', formulandogli i migliori auguri per il nuovo percorso di vita che lo attende.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a CISL Emilia Centrale

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Punta coltello alla gola e minaccia guardia in sala scommesse: voleva rapinare, è stato arrestato

Punta coltello alla gola e minaccia guardia in sala scommesse: voleva rapinare, è stato arrestato

Vignola, salva un cittadino colto da malore in farmacia: premiato il dottor Vincenzo Misley

Vignola, salva un cittadino colto da malore in farmacia: premiato il dottor Vincenzo Misley

Fugge in monopattino, semina il panico e aggredisce carabinieri: bloccato 16enne

Fugge in monopattino, semina il panico e aggredisce carabinieri: bloccato 16enne

Vignola: Angelo Pasini sindaco giura davanti alla città e parte subito sulla sicurezza

Vignola: Angelo Pasini sindaco giura davanti alla città e parte subito sulla sicurezza

Minaccia di morte la moglie: allontanato con braccialetto elettronico

Minaccia di morte la moglie: allontanato con braccialetto elettronico

Minaccia e aggredisce la madre per soldi: arrestato dai Carabinieri

Minaccia e aggredisce la madre per soldi: arrestato dai Carabinieri

Spazio ADV dedicata a La Bella Sfilza
Articoli più Letti Vignola, Angelo Pasini è il nuovo sindaco col 62%: travolto il Pd di Emilia Muratori

Vignola, Angelo Pasini è il nuovo sindaco col 62%: travolto il Pd di Emilia Muratori

Vignola, ecco la nuova giunta: Pasini si tiene la sicurezza, Pelloni vicesindaco

Vignola, ecco la nuova giunta: Pasini si tiene la sicurezza, Pelloni vicesindaco

Carpi, da Righi 73mila euro a Ciao Comunicazione: 'Mille ore di attività, era il preventivo più economico'

Carpi, da Righi 73mila euro a Ciao Comunicazione: 'Mille ore di attività, era il preventivo più economico'

Maranello, il questore chiude 30 giorni locale nei pressi del Museo Ferrari

Maranello, il questore chiude 30 giorni locale nei pressi del Museo Ferrari

Articoli Recenti La console del Marocco in visita a Maranello

La console del Marocco in visita a Maranello

Maranello, nuovo fotored all'incrocio tra via Claudia e via Resistenza

Maranello, nuovo fotored all'incrocio tra via Claudia e via Resistenza

Turismo lento nella montagna modenese: 50 appuntamenti per Modena e Cimone slow

Turismo lento nella montagna modenese: 50 appuntamenti per Modena e Cimone slow

Nuova giunta di Carpi, Righi ricuce con la Depietri: 'Scelta condivisa'. E il Pd plaude al nuovo assetto

Nuova giunta di Carpi, Righi ricuce con la Depietri: 'Scelta condivisa'. E il Pd plaude al nuovo assetto