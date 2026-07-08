Vignola, il capitano Riccardo Cappelletti lascia l’Arma dei carabinieri dopo 40 anni di servizio

Si conclude oggi la carriera nell'Arma dei carabinieri del Capitano Riccardo Cappelletti, che lascia il servizio attivo per raggiunti limiti di età, dopo quasi quarant'anni trascorsi al servizio delle Istituzioni e della collettività.

Arruolatosi nel 1986, dapprima carabiniere, poi maresciallo ed infine ufficiale, il capitano Cappelletti ha maturato una lunga esperienza nei reparti territoriali ed investigativi dell'Arma.

Dopo i primi incarichi nelle Stazioni del Piemonte e della Liguria, ha prestato servizio per oltre quindici anni presso il Reparto Operativo del Comando Provinciale di Lucca ed ha preso parte a importanti attività investigative. Dal 2015, ha comandato la Stazione carabinieri di Lucca e dal maggio 2021, dopo la nomina ad Ufficiale, ha assunto il comando della Tenenza Carabinieri di Vignola.

Sono stati cinque anni particolarmente intensi, durante i quali l’Ufficiale si è confrontato con una realtà complessa ed impegnativa, propria di un territorio dinamico, economicamente vitale e caratterizzato da una costante richiesta di sicurezza da parte della collettività. Sotto il suo comando, oltre ad una costante attenzione ai servizi preventivi e di controllo del territorio, sono state condotte anche diverse attività d’indagine quali il duplice omicidio dell’ottobre 2023 e la rapina a mano armata ai danni di un centro scommesse di Vignola, consumata nel febbraio 2026, per la quale sono stati arrestati tutti e cinque i componenti della banda, responsabili di altre due precedenti rapine commesse ai danni del medesimo esercizio commerciale.

Nel salutarlo, il colonnello Lorenzo Ceccarelli, Comandante provinciale dei carabinieri di Modena, ha desiderato esprimere al capitano Cappelletti 'il più sentito ringraziamento per la dedizione, la professionalità e l'esempio offerti in quasi quarant'anni di servizio nell'Arma dei carabinieri', formulandogli i migliori auguri per il nuovo percorso di vita che lo attende.