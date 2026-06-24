Minaccia e aggredisce la madre per soldi: arrestato dai Carabinieri

Esasperata dalle continue minacce ed aggressioni nei suoi confronti è stata spinta a denunciare il figlio ai Carabinieri. Una storia drammatica quella che ha avuto epilogo domenica sera, quando i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Modena hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 34 anni, ritenuto responsabile dei reati di estorsione aggravata e maltrattamenti in famiglia, in danno dell’anziana madre.



L’intervento si è reso necessario a seguito della disperata richiesta di aiuto al 112 della donna, esasperata e spaventata dalle continue minacce proferite da suo figlio che si era appena presentato davanti al suo appartamento, pretendendo la somma di 100 euro per l’acquisto di sostanze stupefacenti.

Dopo aver spinto con forza la porta d’ingresso e colpito violentemente la donna per farsi strada all’interno, l'uomo si è rivolto alla madre con atteggiamento aggressivo minacciandola con la frase 'se non me li dai ti faccio vedere io'. La vittima, fortemente impaurita, ha lanciato una banconota da 10 euro al di fuori della propria abitazione e, approfittando del momento in cui il figlio è uscito per recuperare i soldi, ha chiuso la porta e ha chiamato le Forze dell’Ordine.



I carabinieri, giunti in pochi minuti, hanno individuato e bloccato l’uomo nei pressi del portone condominiale, recuperando anche la banconota estorta poco prima alla vittima. La successiva denuncia formalizzata dalla madre ha fatto emergere un grave e perdurante quadro vessatorio che si protraeva dal dicembre 2025, consistente in violenze fisiche e verbali originate dalla dipendenza da crack dell’uomo e dalla conseguente necessità di reperire continuamente denaro. A seguito di udienza, su richiesta della Procura della Repubblica, il Gip ha convalidato l’arresto e ha applicato all’indagato la misura della custodia cautelare in carcere.

