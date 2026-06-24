Esasperata dalle continue minacce ed aggressioni nei suoi confronti è stata spinta a denunciare il figlio ai Carabinieri. Una storia drammatica quella che ha avuto epilogo domenica sera, quando i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Modena hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 34 anni, ritenuto responsabile dei reati di estorsione aggravata e maltrattamenti in famiglia, in danno dell’anziana madre.
L’intervento si è reso necessario a seguito della disperata richiesta di aiuto al 112 della donna, esasperata e spaventata dalle continue minacce proferite da suo figlio che si era appena presentato davanti al suo appartamento, pretendendo la somma di 100 euro per l’acquisto di sostanze stupefacenti.
Dopo aver spinto con forza la porta d’ingresso e colpito violentemente la donna per farsi strada all’interno, l'uomo si è rivolto alla madre con atteggiamento aggressivo minacciandola con la frase 'se non me li dai ti faccio vedere io'. La vittima, fortemente impaurita, ha lanciato una banconota da 10 euro al di fuori della propria abitazione e, approfittando del momento in cui il figlio è uscito per recuperare i soldi, ha chiuso la porta e ha chiamato le Forze dell’Ordine.
I carabinieri, giunti in pochi minuti, hanno individuato e bloccato l’uomo nei pressi del portone condominiale, recuperando anche la banconota estorta poco prima alla vittima. La successiva denuncia formalizzata dalla madre ha fatto emergere un grave e perdurante quadro vessatorio che si protraeva dal dicembre 2025, consistente in violenze fisiche e verbali originate dalla dipendenza da crack dell’uomo e dalla conseguente necessità di reperire continuamente denaro. A seguito di udienza, su richiesta della Procura della Repubblica, il Gip ha convalidato l’arresto e ha applicato all’indagato la misura della custodia cautelare in carcere.
Minaccia e aggredisce la madre per soldi: arrestato dai Carabinieri
L'uomo, di 34 anni, è accusato di estorsione aggravata e maltrattamenti. Nell'ultimo episodio che ha portato all'arresto voleva 100 euro per sostanze stupefacenti
Esasperata dalle continue minacce ed aggressioni nei suoi confronti è stata spinta a denunciare il figlio ai Carabinieri. Una storia drammatica quella che ha avuto epilogo domenica sera, quando i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Modena hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 34 anni, ritenuto responsabile dei reati di estorsione aggravata e maltrattamenti in famiglia, in danno dell’anziana madre.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Modena, due commercianti sorprendono a rubare tre minorenni, picchiati brutalmente finiscono in ospedale
Rapine con coltello in due abitazioni a Modena, arrestato 31enne tunisino
Modena, paura in via Emilia Centro: polizia blocca Suv con a bordo quattro persone
Modena, tenta furto di cosmetici all'Esselunga: arrestato un 24enne marocchinoArticoli Recenti
Modena, 73enne tenta estorsione a uno studio medico privato: arrestato
Modena, controlli ad auto in transito: tre patenti ritirate in una sera
Aggredito in pieno giorno e rapinato del portafogli: evitata una coltellata
Modena: cerca di ingoiare 20 dosi di crack, arrestato nigeriano