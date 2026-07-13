Vignola, tenta furto in casa di notte: tunisino bloccato dai residenti e arrestato dai carabinieri

Nella notte tra l'11 e il 12 luglio, i carabinieri di Vignola hanno arrestato un 24enne tunisino, ritenuto responsabile di tentato furto aggravato in abitazione.

L'intervento è nato dalla segnalazione di un residente della zona che, attraverso il sistema di videosorveglianza installato presso la propria abitazione, aveva notato due giovani introdursi nel cortile di una vicina abitazione. Uno dei due si è arrampicato fino a raggiungere il balcone del primo piano ed è riuscito ad entrare nell'appartamento attraverso una porta-finestra lasciata aperta.

Accortosi di essere stato scoperto, il ladro ha tentato di allontanarsi dall'abitazione, ma è stato fermato da alcuni residenti fino al contestuale arrivo dei militari. Il complice, invece, è riuscito a dileguarsi. Il 24enne è stato così arrestato per tentato furto aggravato in abitazione.

Nella mattinata odierna, il Gip di Modena ha convalidato l'arresto e ha applicato la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune di residenza, con permanenza domiciliare notturna dalle 20 alle 7.