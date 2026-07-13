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Montale: tentato furto con spaccata nella notte allo Slim bar

Montale: tentato furto con spaccata nella notte allo Slim bar

I malviventi hanno sfondato la vetrina

1 minuto di lettura
Danni ingentissimi causati dal tentato furto questa notte allo Slim bar sulla strada statale 12 a Montale Rangone. Ignoti hanno sfondato la vetrata con un grosso oggetto, considerando che l'area antistante al locale è protetta da strutture di metallo. I malviventi sarebbero però stati disturbati dall'allarme generato dai residenti della zona svegliati dal forte rumore, fallendo il furto ma lasciando dietro di sé ingenti danni al locale.

 

Articolo in aggiornamento
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Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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