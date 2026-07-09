Vignola, Marocco-Francia: il sindaco Pasini emana ordinanza anti-alcol

In occasione dell’incontro di oggi dei Mondiali Marocco–Francia, 'al fine di garantire la sicurezza pubblica, prevenire situazioni di pericolo e tutelare l’incolumità delle persone durante i possibili festeggiamenti', il sindaco di Vignola Angelo Pasini ha emanato un’ordinanza valida stasera fino alle 2 di notte che vieta di vendere, introdurre, trasportare e detenere bevande alcoliche sulle aree pubbliche.

'Resta consentita esclusivamente la somministrazione all’interno dei pubblici esercizi autorizzati. Divieto di vendita per asporto di bevande in bottiglie di vetro, recipienti in vetro, lattine e altri contenitori potenzialmente idonei a offendere, per tutti gli esercizi di somministrazione, commerciali, artigianali e per il commercio ambulante. Divieto di introdurre, trasportare, utilizzare o detenere su aree pubbliche bottiglie e recipienti in vetro, lattine e altri contenitori idonei all’offesa delle persone. Le violazioni dell’Ordinanza sono punite con una sanzione amministrativa da 500 a 5.000 euro'.

Polizia Locale dell’Unione Terre di Castelli, Arma dei carabinieri e Guardia di Finanza effettueranno controlli su tutto il territorio comunale 'per garantire la sicurezza e il regolare svolgimento della serata'.