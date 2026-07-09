Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Vignola, Marocco-Francia: il sindaco Pasini emana ordinanza anti-alcol

Vignola, Marocco-Francia: il sindaco Pasini emana ordinanza anti-alcol

Ordinanza valida stasera fino alle 2 di notte che vieta di vendere, introdurre, trasportare e detenere bevande alcoliche sulle aree pubbliche

1 minuto di lettura

In occasione dell’incontro di oggi dei Mondiali Marocco–Francia, 'al fine di garantire la sicurezza pubblica, prevenire situazioni di pericolo e tutelare l’incolumità delle persone durante i possibili festeggiamenti', il sindaco di Vignola Angelo Pasini ha emanato un’ordinanza valida stasera fino alle 2 di notte che vieta di vendere, introdurre, trasportare e detenere bevande alcoliche sulle aree pubbliche.

'Resta consentita esclusivamente la somministrazione all’interno dei pubblici esercizi autorizzati. Divieto di vendita per asporto di bevande in bottiglie di vetro, recipienti in vetro, lattine e altri contenitori potenzialmente idonei a offendere, per tutti gli esercizi di somministrazione, commerciali, artigianali e per il commercio ambulante. Divieto di introdurre, trasportare, utilizzare o detenere su aree pubbliche bottiglie e recipienti in vetro, lattine e altri contenitori idonei all’offesa delle persone. Le violazioni dell’Ordinanza sono punite con una sanzione amministrativa da 500 a 5.000 euro'.

Polizia Locale dell’Unione Terre di Castelli, Arma dei carabinieri e Guardia di Finanza effettueranno controlli su tutto il territorio comunale 'per garantire la sicurezza e il regolare svolgimento della serata'.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a CISL Emilia Centrale

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Vignola, tenta furto all’interno della piscina comunale: 43enne denunciato

Vignola, tenta furto all’interno della piscina comunale: 43enne denunciato

Vignola, il capitano Riccardo Cappelletti lascia l’Arma dei carabinieri dopo 40 anni di servizio

Vignola, il capitano Riccardo Cappelletti lascia l’Arma dei carabinieri dopo 40 anni di servizio

Vignola, salva un cittadino colto da malore in farmacia: premiato il dottor Vincenzo Misley

Vignola, salva un cittadino colto da malore in farmacia: premiato il dottor Vincenzo Misley

Vignola: Angelo Pasini sindaco giura davanti alla città e parte subito sulla sicurezza

Vignola: Angelo Pasini sindaco giura davanti alla città e parte subito sulla sicurezza

Vignola: dieci anni dallo statuto comunale per la democrazia diretta

Vignola: dieci anni dallo statuto comunale per la democrazia diretta

Carabinieri: il Maresciallo capo Michele Fiaschini da Guiglia alla Tenenza di Vignola

Carabinieri: il Maresciallo capo Michele Fiaschini da Guiglia alla Tenenza di Vignola

Spazio ADV dedicata a La Bella Sfilza
Articoli più Letti Vignola, ecco la nuova giunta: Pasini si tiene la sicurezza, Pelloni vicesindaco

Vignola, ecco la nuova giunta: Pasini si tiene la sicurezza, Pelloni vicesindaco

Carpi, da Righi 73mila euro a Ciao Comunicazione: 'Mille ore di attività, era il preventivo più economico'

Carpi, da Righi 73mila euro a Ciao Comunicazione: 'Mille ore di attività, era il preventivo più economico'

Maranello, il questore chiude 30 giorni locale nei pressi del Museo Ferrari

Maranello, il questore chiude 30 giorni locale nei pressi del Museo Ferrari

Lutto a Pavullo per la scomparsa di Claudio Pasquesi

Lutto a Pavullo per la scomparsa di Claudio Pasquesi

Articoli Recenti Avs Carpi contro Fdi: 'Alimentare la paura è sempre più facile che costruire fiducia'

Avs Carpi contro Fdi: 'Alimentare la paura è sempre più facile che costruire fiducia'

Aimag, la Ruggiero resta della partita: confermata come Responsabile Area Persone

Aimag, la Ruggiero resta della partita: confermata come Responsabile Area Persone

Comandante dei carabinieri di Pavullo in vacanza si getta nel canale e salva una donna

Comandante dei carabinieri di Pavullo in vacanza si getta nel canale e salva una donna

Carpi, Fdi: 'Rimpasto di giunta, Righi piegato al Pd. Competenze in secondo piano rispetto a equilibrismi'

Carpi, Fdi: 'Rimpasto di giunta, Righi piegato al Pd. Competenze in secondo piano rispetto a equilibrismi'