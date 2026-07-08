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Aimag, la Ruggiero resta della partita: confermata come Responsabile Area Persone

Aimag, la Ruggiero resta della partita: confermata come Responsabile Area Persone

L’ex presidente dovrebbe infatti mantenere il ruolo di Responsabile dell’Area Persone e Organizzazione del gruppo Aimag

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A Carpi chiusa la partita della nomina dei vertici di Aimag, restano aperti gli altri fronti. Perché attorno alla multiutility non c’è solo il nuovo Cda. Ci sono le società parallele, le controllate, gli incarichi operativi e soprattutto le prime linee interne. Da quelle scelte si capirà se il nuovo corso sarà davvero una discontinuità o soltanto un cambio di facce.


I prossimi passaggi riguardano Sinergas e AS Retigas. Oggi Sinergas è presieduta dal commercialista solierese Vittorio Beneforti, affiancato da Roberta Belardi. AS Retigas vede invece al vertice l’ingegner Riccardo Castorri. Incarichi di responsabilità dai compensi quasi simbolici, ma politicamente tutt’altro che marginali: dentro quel perimetro si muovono energia, reti, rapporti industriali e pezzi importanti dell’equilibrio fra i territori.


Nei giorni scorsi si era parlato per questo della possibilità di vedere Paola Ruggiero, esclusa non senza polemiche dalla presidenza di Aimag, rientrare dalla finestra proprio in Sinergas. Così come era circolata l’ipotesi di un incarico per Tamara Gualandri, nota dirigente Cna carpigiana, rimasta fuori a sorpresa dalle nomine della giunta di Carpi. Al momento, però, per Ruggiero sembra aprirsi una strada diversa e interna al gruppo.


L’ex presidente dovrebbe infatti mantenere il ruolo di Responsabile dell’Area Persone e Organizzazione del gruppo Aimag.

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Incarico che aveva ricoperto ad interim durante il mandato di presidenza, seguendo vertenze delicate e contribuendo a introdurre dentro l’azienda criteri di premi e promozioni legati al merito più che all'appartenenza. Non sarebbe un parcheggio: Ruggiero resta molto stimata dentro la struttura aziendale e la sua permanenza sarebbe letta positivamente da una parte importante dell’organizzazione.


Poi c’è il nodo vero: cosa farà Valerio Pozzi della dirigenza Aimag. Il nuovo presidente, indicato da Riccardo Righi dopo l’intesa con l’asse mirandolese e con il mondo che guarda soprattutto al vannacciano Guglielmo Golinelli, dovrà decidere se confermare l’impianto operativo esistente o se aprire una fase di avvicendamenti.


Il primo nome è Gianluca Valentini. Proveniente da Hera, Valentini in questi anni ha dimostrato di credere molto al progetto di integrazione con la multiutility bolognese, trovandosi spesso in prima persona al fianco dei sindaci nella presentazione del progetto di fusione. La sua permanenza sarebbe il segnale più chiaro di una continuità sostanziale: fuori Ruggiero, ma avanti con l’impianto tecnico costruito a suo tempo per portare Aimag verso Hera. Una sua sostituzione, invece, aprirebbe un’altra lettura: quella di una società che prova a rendersi autonoma non solo sul piano politico, ma anche su quello operativo.


Qui il test sarà semplice: se il nuovo corso Pozzi-Golinelli-Righi manterrà Valentini e non toccherà le prime linee, la discontinuità sarà soprattutto politica: tolta Ruggiero, salvato l’impianto.

Se invece si metterà mano alla dirigenza, allora vorrà dire che il cambio non riguarda solo gli equilibri fra Carpi, Mirandola e Soliera, ma la direzione industriale di Aimag.



Eli Gold

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Dietro allo pseudonimo 'Eli Gold' un noto personaggio modenese che racconterà una Modena senza filtri. La responsabilità di quanto pubblicato da 'Eli' ricade solo sul direttore della tes...   

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