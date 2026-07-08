Carpi, Fdi: 'Rimpasto di giunta, Righi piegato al Pd. Competenze in secondo piano rispetto a equilibrismi'

'Fratelli d’Italia esprime forti perplessità sul rimpasto della Giunta comunale annunciato dal sindaco Riccardo Righi. Più che un cambio di passo, la nuova composizione dell’esecutivo e soprattutto la redistribuzione delle deleghe confermano la continuità di un’impostazione politica che non risponde alle principali esigenze della città'. Così in una nota Fdi Carpi.





'Il rimpasto rappresentava un’occasione per ridefinire le priorità dell’amministrazione comunale, ma dalla nuova distribuzione delle deleghe emerge una scelta diversa - dichiarano i rappresentanti di Fratelli d’Italia -. L’impressione è che si continui a puntare su temi come mobilità sostenibile, biodiversità, dialogo interculturale, partecipazione e transizione digitale, mentre restano in secondo piano le questioni che oggi preoccupano maggiormente i carpigiani'.





Per Fratelli d’Italia, infatti, le priorità dovrebbero essere altre: 'Carpi chiede più sicurezza, un piano concreto per sostenere il commercio e l’economia locale, interventi sulla viabilità, sulla manutenzione della città e sul decoro urbano. Sono questi i temi sui quali i cittadini si aspettano risposte rapide ed efficaci'.

Il partito evidenzia inoltre come la redistribuzione delle deleghe confermi una sostanziale continuità con l’amministrazione precedente. 'Cambiano alcuni assessori, ma non cambia l’impostazione politica della Giunta.

Le deleghe strategiche restano organizzate secondo una visione che continua a privilegiare temi identitari rispetto ai problemi quotidiani di famiglie, lavoratori e imprese'.





'Anche la scelta di nominare assessori che non siedono in Consiglio comunale è pienamente legittima, ma rappresenta una decisione tutta politica, che sembra rispondere più agli equilibri della maggioranza che all’esigenza di imprimere una svolta all’azione amministrativa. Inoltre evidenzia l'incapacità di individuare tra gli eletti qualcuno che possa rappresentare una visione di città e questo è veramente emblematico. Come Fratelli d’Italia continueremo a svolgere un’opposizione seria e costruttiva, avanzando proposte concrete nell’interesse della città. Carpi merita un’amministrazione che metta al centro sicurezza, sviluppo economico e qualità della vita, non un continuo rincorrersi di temi che appaiono lontani dalle preoccupazioni quotidiane dei cittadini'.