Carpi, il neo assessore che parla di 'appropriabilità' e di 'tecnicamente stranieri'

Il nuovo assessore all’urbanistica e integrazione di Carpi Maurizio Maio, nel suo accorato discorso introduttivo, cercava una parola alta. Una di quelle capaci di compiacere insieme il sindaco architetto-urbanista Riccardo Righi e il neo-collega assessore filosofo Enrico Cattabriga. Alla fine l’ha trovata: “appropriabilità”. Termine preso dal linguaggio dell’urbanistica contemporanea: usato per dire che uno spazio pubblico può e deve essere vissuto, riconosciuto e sentito proprio da chi lo attraversa, tanto da essere adottato dai cittadini.
Il problema è che Maio lo infila dentro un discorso sull’integrazione - tema già estremamente scivoloso - dopo essere già in parte scivolato dicendo che il 17 per cento della popolazione carpigiana è “tecnicamente di origine straniera” e che un terzo della fascia tra i 30 e i 39 anni è “tecnicamente straniera”. E a questo punto “appropriabilità”, accostata ai “tecnicamente stranieri”, smette di essere solo un termine raffinato da Piano urbanistico generale e comincia a suonare in modo meno elegante. Nei bar, per strada, sui peggiori gruppi social, in quei discorsi che la politica dice di voler superare, quel concetto viene spesso snaturato così: gli stranieri si sono appropriati della piazza, del centro storico, dei parchi, della città. E gli autoctoni e i loro figli restano a casa.
Maio voleva dire l’opposto, sicuramente.
Il punto però non è fare il processo a una parola. Il punto è capire che cosa rivela. Maio non arriva in giunta come tecnico prestato all’amministrazione, arriva da una gavetta tutta Pd: consigliere comunale dal 2019 al 2024, capogruppo di maggioranza, vicesegretario del Pd carpigiano. È esattamente il profilo che serve a Daniela Depietri, segretaria del Pd, per controllare Righi dall’interno della giunta e, soprattutto, per rimettere il cappello del Pd sull’urbanistica.
Al Pd non è mai andato giù che Righi avesse dato l’urbanistica prima ad Alessandro Di Loreto, della sua civica, poi l’avesse tenuta per sé, quindi l’avesse offerta in questi mesi a diversi interlocutori sempre della civica, con e senza competenze in merito. L’urbanistica, con l’edilizia privata, non è una delega qualsiasi: è la delega delle trasformazioni, delle aree, degli interessi, delle scelte che pesano per anni.
Il Pd ha allora fatto finta di negoziare sulla riconferma di Paola Ruggiero a presidente di Aimag - della quale Depietri si era politicamente dimenticata prima ancora di iniziare la partita. Ma la vera contropartita era un’altra: il controllo degli assessorati con il portafoglio. E la distribuzione delle deleghe lo conferma. A Maio l’urbanistica e l’edilizia privata; a Mariella Lugli il Pnrr e l’edilizia pubblica; a Cattabriga un pacchetto largo, moderno, molto comunicabile, fra politiche giovanili, smart city e intelligenza artificiale. Tutto molto a colori: ma politicamente meno pesante e soprattutto con zero euro veri da gestire sul territorio.
Magath