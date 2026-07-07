'Sicurezza, in centro episodi esecrabili, voglio capire il livello di controlli'

“È inquietante che proprio nei giorni in cui il centro storico è popolato di iniziative estive che portano tante persone in città, noi assistiamo ad episodi esecrabili. Questo mi fa interrogare su quale sia il controllo che c’è sul centro storico”. Così il sindaco di Modena Massimo Mezzetti, interpellato dai giornalisti a margine di un evento sul ripetersi di episodi criminali in centro storico. Episodi che minano la serenità di chi, per gli eventi in corso e prossimi, frequenta il centro storico. Sia per gli eventi in largo Sant'Agostino sia per il Jazz Open, in programma in piazza Roma dal 13 luglio. E non solo. Il ripetersi di risse, aggressioni ed episodi che il sindaco definisce 'esecrabili' impone una riflessione immediata sulla qualità dei controlli.Mezzetti non nasconde un dubbio dubbio istituzionalmente e politicamente rilevante: “Questo mi fa interrogare su qual è il controllo che c’è sul centro storico. Bisogna che ci sia maggiore serenità per chi frequenta questi eventi. Sono iniziative costruite per la comunità, e la comunità deve potersi muovere in un ambiente sicuro”.Il sindaco annuncia che la questione sarà portata con decisione al Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica: “In settimana avremo una riunione del Comitato, e la nostra posizione sarà ferma e determinata.La sicurezza deve essere garantita dagli organi dello Stato, soprattutto da Polizia e Carabinieri”. E qui un altro distinguo riportando il teme dell'ordine e della sicurezzza pubblica soprattutto sul fronte delle competenze e delle responsabilità delle forze dello Stato. “Noi possiamo fare quello che si può con la Polizia Locale, ma la Polizia Locale ha altri compiti. E non si può ignorare che molte pattuglie, di notte, devono essere spostate sugli incidenti stradali”.La conclusione è netta: “Ci aspettiamo maggiore attenzione. Non possiamo permettere che il centro storico, nel periodo di massima frequentazione, diventi teatro di violenze. Serve un presidio più efficace, perché la sicurezza è un diritto di tutti”.