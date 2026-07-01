La sera di 9 anni fa Modena viveva un momento comunque unico. Quella sera dell'1 luglio 2017 anche le alte temperature estive che facevano tenere per l'impatto sulle 220 mila persone presenti al concerto, di cui molte da giorni assiepate nei parchi circostanti in attesa di entrare, si erano abbassate, regalando una atmosfera unica alla città. Alle ore 21 il concerto con il numero più alto di spettatori paganti ai registrato, iniziò
Nove anni fa la sera 'perfetta' del Modena Park
Il time-laps delle ore che hanno anticipato il concerto
Il time-laps delle ore che hanno anticipato il concerto
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