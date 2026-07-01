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Nove anni fa la sera 'perfetta' del Modena Park

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Il time-laps delle ore che hanno anticipato il concerto

1 minuto di lettura

La sera di 9 anni fa Modena viveva un momento comunque unico. Quella sera dell'1 luglio 2017 anche le alte temperature estive che facevano tenere per l'impatto sulle 220 mila persone presenti al concerto, di cui molte da giorni assiepate nei parchi circostanti in attesa di entrare, si erano abbassate, regalando una atmosfera unica alla città. Alle ore 21 il concerto con il numero più alto di spettatori paganti ai registrato, iniziò






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Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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