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Stangata biglietti Seta, un anno fa Zanca sbottava: 'Ci riduciamo ad aumentare il prezzo del biglietto'. E così è stato

Stangata biglietti Seta, un anno fa Zanca sbottava: 'Ci riduciamo ad aumentare il prezzo del biglietto'. E così è stato
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A sette mesi di distanza, senza che siano giunte risposte pubbliche a quelle questioni, il Comune di Modena è capitolato

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'Se la funzione dei soci pubblici dentro Seta si riduce ad aumentare il prezzo del biglietto, senza sapere bene a quale scopo e in quale quadro complessivo, questo è un dato oggettivamente preoccupante'. Era il dicembre 2025 e l'assessore comunale Paolo Zanca si esprimeva in questi termini rispetto al possibile aumento dei biglietti Seta. Il Comune di Modena in quelle settimane aveva presentato 24 domande a Seta senza ottenere risposta. Piazza Grande chiedeva di sapere la natura dei debiti bancari e il piano investimenti nei dettagli, ma l'azienda offrì un riscontro insufficiente. Iniziò dunque un braccio di ferro che sembrava vedere il Comune pronto alle barricate per evitare aumenti.
A sette mesi di distanza, senza che siano giunte risposte pubbliche a quelle questioni, il Comune di Modena è però capitolato. L'aumento del costo del biglietto è stato approvato (non in Consiglio ma dirattemente con una delibera di giunta senza dibattito) e il quadro generale in cui versa Seta resta nebuloso, almeno rispetto alle comunicazioni ufficiali offerte ai cittadini.

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