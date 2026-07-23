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Scontri a Bologna, Rando (Pd): 'Lepore ha fatto il proprio dovere'

Scontri a Bologna, Rando (Pd): 'Lepore ha fatto il proprio dovere'

'Difendere il lavoro svolto dal sindaco Lepore significa difendere un’idea di istituzioni presenti, responsabili e capaci di guidare la comunità'

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'Le polemiche rivolte al sindaco Matteo Lepore sono del tutto fuori luogo. In una vicenda così dolorosa, il compito di un sindaco è stare accanto alla comunità, favorire la coesione sociale e creare le condizioni perché prevalgano il rispetto, la ricerca della verità e la fiducia nelle istituzioni. Lepore ha esercitato con responsabilità il suo ruolo istituzionale, scegliendo di accompagnare la città in un momento di grande dolore e tensione'. Lo dichiara la senatrice Enza Rando, responsabile legalità e contrasto alle mafie per il Partito Democratico.

'Promuovere un momento pubblico di vicinanza alla famiglia e alla comunità non significa anticipare giudizi o sostituirsi alla magistratura, ma contribuire a evitare che rabbia e smarrimento vengano strumentalizzati o degenerino nella violenza. L’accertamento dei fatti spetta agli organi competenti e sarà il percorso giudiziario a chiarire ogni aspetto della vicenda. Nel frattempo, le istituzioni hanno il dovere di mantenere unita la comunità, respingere ogni forma di odio e lavorare affinché situazioni come questa non si ripetano - chiude la Rando -. Difendere il lavoro svolto dal sindaco Lepore significa difendere un’idea di istituzioni presenti, responsabili e capaci di guidare la comunità nei momenti più difficili, senza alimentare contrapposizioni ma costruendo fiducia e senso civico'.

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