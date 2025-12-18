Partecipate, Zanca: 'Su Seta anche il Comune senza risposte, siamo perplessi e preoccupati'

Prima della votazione saltata per mancanza di numero legale l'assessore aveva illustrato la delibera e spiegato al nostro microfono la posizione dell'Amministrazione. 'Su rilievi Corte dei Conti ci siamo mossi in modo tempestivo'