Gi.Ga.
Partecipate, Zanca: 'Su Seta anche il Comune senza risposte, siamo perplessi e preoccupati'
Prima della votazione saltata per mancanza di numero legale l'assessore aveva illustrato la delibera e spiegato al nostro microfono la posizione dell'Amministrazione. 'Su rilievi Corte dei Conti ci siamo mossi in modo tempestivo'
Prima della votazione saltata per mancanza di numero legale l'assessore aveva illustrato la delibera e spiegato al nostro microfono la posizione dell'Amministrazione. 'Su rilievi Corte dei Conti ci siamo mossi in modo tempestivo'
Gi.Ga.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Modena dice addio alla fermata dell’unico Frecciarossa in rientro da Roma
'Caro Mezzetti, ci dica: quanto è costato ai modenesi acquistare i nuovi cassonetti? Pronti a confronto pubblico'
La prof Modena sull'emendamento Pd: 'Povero centrodestra, così hai fatto un favore a Mezzetti'
Comparto Vaciglio senza pace, ora arrivano lettere di disdetta dei contratti d'affittoArticoli Recenti
Società partecipate Comune Modena, Forza Italia: ‘Per Seta e Amo trasparenza impossibile, anche per il Comune. Ecco perché voteremo contro'
Fdi Pavullo: 'Sanità, il progetto montagna è una Caporetto, altro che rivoluzione'
Manca numero legale e la votazione salta: il centrosinistra dà la colpa all'opposizione
Partecipate Modena, non c'è il numero legale e il voto salta: imbarazzo Pd