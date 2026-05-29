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Modena, assemblea di Futuro Nazionale: eletti Barozzi, Golinelli, Burani, Vandelli, Sbrozzi, Gaetti e Nizzi

Modena, assemblea di Futuro Nazionale: eletti Barozzi, Golinelli, Burani, Vandelli, Sbrozzi, Gaetti e Nizzi

Sono chiamati a rappresentare il territorio all’Assemblea Nazionale del movimento, in programma a Roma il 13 e 14 giugno

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Nella serata di ieri presso l’Agriturismo Corte Forni di Cognento di Modena, si è svolta l’Assemblea territoriale di Futuro Nazionale, il partito di Vannacci, che ha portato all’elezione dei delegati modenesi chiamati a rappresentare il territorio all’Assemblea Nazionale del movimento, in programma a Roma il 13 e 14 giugno.

Sono stati eletti: Federica Barozzi, referente del Comitato Costituente di Modena di Futuro Nazionale, Andrea Burani, Guglielmo Golinelli, Giuseppe Vandelli, Mario Sbrozzi, Alberto Gaetti e Gabriele Nizzi.

'Una squadra unita, compatta e rappresentativa dell’intero territorio provinciale, pronta a portare con entusiasmo, serietà e spirito di partecipazione il contributo della provincia di Modena all’importante appuntamento nazionale di Roma. L’Assemblea ha confermato la forte crescita territoriale di Futuro Nazionale e la volontà condivisa di costruire un progetto politico capace di dare voce alle comunità locali, valorizzando competenze, partecipazione e presenza sul territorio, soprattutto attraverso azioni e attività concrete per rispondere tempestivamente alle richieste dei cittadini, senza più rimandare' - si legge in una nota.

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