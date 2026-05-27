'Stiamo lavorando all'attivazione di ulteriori 106 posti in strutture già esistenti in Sicilia, in Sardegna e in Lazio. Abbiamo avviato, inoltre, le procedure per realizzare nuove strutture: 1 in Campania, 2 in Trentino Alto Adige, 1 in Calabria, 1 in Toscana e 1 in Emilia Romagna'. Così il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, al question time alla Camera in merito ai Centri di permanenza per il rimpatrio. In risposta a chi contesta al governo il fatto di detenere all'interno di strutture che limitano la libertà personale, stranieri irregolari sotto il profilo del permesso di soggiorno, il ministro replica secco: 'La quasi totalità dei soggetti ad oggi trattenuti nei Cpr italiani - il 90% - risulta denunciato per reati di droga, anche commessi in forma associativa. Di questi, circa il 30% ha anche precedenti per furti e rapina, il 25% per reati contro la persona, tra cui violenza sessuale anche su minori, il 33% per porto e detenzione di armi. Ci sono poi soggetti trattenuti con precedenti per omicidio e lesioni e altri pericolosi per la sicurezza nazionale', ha aggiunto Piantedosi specificando: 'Da quando ci siamo insediati il numero dei rimpatri totali è cresciuto di oltre il 40%. E in questi primi mesi dell'anno il dato è ancora in crescita di più del 30%, rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Ma soprattutto è cresciuto il rapporto percentuale tra immigrati irregolari sbarcati e rimpatriati: siamo passati dal 3% del 2023 al 10% del 2025 e addirittura al 33% dall'inizio dell'anno'.
Sulla futura sede del Cpr in Emilia Romagna ancora non è dato sapere di più ma anche se la collocazione logisticamente più indicata sarebbe quella di Bologna anche Modena, già sede di uno dei più grandi cpr in Emilia Romagna e comunque centrale, potrebbe essere la candidata.
Un nuovo Cpr anche in Emilia Romagna, aumentano gli immigrati rimpatriati
Bologna o Modena potrebbero ospitare un nuovo centro rimpatri. Le parole del Ministro Piantedosi al question Time alla Camera
Bologna o Modena potrebbero ospitare un nuovo centro rimpatri. Le parole del Ministro Piantedosi al question Time alla Camera
'Stiamo lavorando all'attivazione di ulteriori 106 posti in strutture già esistenti in Sicilia, in Sardegna e in Lazio. Abbiamo avviato, inoltre, le procedure per realizzare nuove strutture: 1 in Campania, 2 in Trentino Alto Adige, 1 in Calabria, 1 in Toscana e 1 in Emilia Romagna'. Così il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, al question time alla Camera in merito ai Centri di permanenza per il rimpatrio. In risposta a chi contesta al governo il fatto di detenere all'interno di strutture che limitano la libertà personale, stranieri irregolari sotto il profilo del permesso di soggiorno, il ministro replica secco: 'La quasi totalità dei soggetti ad oggi trattenuti nei Cpr italiani - il 90% - risulta denunciato per reati di droga, anche commessi in forma associativa. Di questi, circa il 30% ha anche precedenti per furti e rapina, il 25% per reati contro la persona, tra cui violenza sessuale anche su minori, il 33% per porto e detenzione di armi. Ci sono poi soggetti trattenuti con precedenti per omicidio e lesioni e altri pericolosi per la sicurezza nazionale', ha aggiunto Piantedosi specificando: 'Da quando ci siamo insediati il numero dei rimpatri totali è cresciuto di oltre il 40%. E in questi primi mesi dell'anno il dato è ancora in crescita di più del 30%, rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Ma soprattutto è cresciuto il rapporto percentuale tra immigrati irregolari sbarcati e rimpatriati: siamo passati dal 3% del 2023 al 10% del 2025 e addirittura al 33% dall'inizio dell'anno'.
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