Un nuovo Cpr anche in Emilia Romagna, aumentano gli immigrati rimpatriati

'Stiamo lavorando all'attivazione di ulteriori 106 posti in strutture già esistenti in Sicilia, in Sardegna e in Lazio. Abbiamo avviato, inoltre, le procedure per realizzare nuove strutture: 1 in Campania, 2 in Trentino Alto Adige, 1 in Calabria, 1 in Toscana e 1 in Emilia Romagna'. Così il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, al question time alla Camera in merito ai Centri di permanenza per il rimpatrio. In risposta a chi contesta al governo il fatto di detenere all'interno di strutture che limitano la libertà personale, stranieri irregolari sotto il profilo del permesso di soggiorno, il ministro replica secco: 'La quasi totalità dei soggetti ad oggi trattenuti nei Cpr italiani - il 90% - risulta denunciato per reati di droga, anche commessi in forma associativa. Di questi, circa il 30% ha anche precedenti per furti e rapina, il 25% per reati contro la persona, tra cui violenza sessuale anche su minori, il 33% per porto e detenzione di armi. Ci sono poi soggetti trattenuti con precedenti per omicidio e lesioni e altri pericolosi per la sicurezza nazionale', ha aggiunto Piantedosi specificando: 'Da quando ci siamo insediati il numero dei rimpatri totali è cresciuto di oltre il 40%. E in questi primi mesi dell'anno il dato è ancora in crescita di più del 30%, rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Ma soprattutto è cresciuto il rapporto percentuale tra immigrati irregolari sbarcati e rimpatriati: siamo passati dal 3% del 2023 al 10% del 2025 e addirittura al 33% dall'inizio dell'anno'.



Sulla futura sede del Cpr in Emilia Romagna ancora non è dato sapere di più ma anche se la collocazione logisticamente più indicata sarebbe quella di Bologna anche Modena, già sede di uno dei più grandi cpr in Emilia Romagna e comunque centrale, potrebbe essere la candidata.

