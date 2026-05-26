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Strage di Modena, la Procura ha chiesto una perizia psichiatrica per El Koudri

Strage di Modena, la Procura ha chiesto una perizia psichiatrica per El Koudri

Gianelli: 'Accertamento opportuno, utile e necessario per valutare le sue reali condizioni e i reali moventi che possono averlo spinto'

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La Procura di Modena ha chiesto una perizia psichiatrica per Salim El Koudri, 31enne fermato per strage e lesioni aggravate, dopo che sabato 16 maggio ha travolto sette persone sulla via Emilia e ha tentato di accoltellarne una. La richiesta è al Gip, per un incidente probatorio.

L'avvocato Fausto Gianelli, difensore dell'indagato 'accoglie con favore e soddisfazione' l'iniziativa dei pm, 'non come un modo per sottrarre El Koudri alle sue responsabilità, ma come accertamento opportuno, utile e necessario per valutare le sue reali condizioni e i reali moventi che possono averlo spinto'.

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