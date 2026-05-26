Modena volley, Lorenzo Tubertini è il nuovo allenatore

Sarà Lorenzo Tubertini a guidare la panchina di Modena Volley per la stagione 2026/27. Modenese di nascita, ha maturato esperienze in Superlega e, negli ultimi anni, nel campionato francese e in quello austriaco dove ha vinto Campionato, Coppa, Supercoppa e riportato l’Hypo alla pool ufficiale della Champions League.
Tubertini torna a sedersi sulla panchina gialloblù per la terza volta e proprio a Modena inizia la carriera di allenatore a soli 18 anni partendo nella pallavolo femminile: dal 1992 al 2001 vince 3 Coppe delle Coppe, una Champions League e un Campionato italiano.
Nel 2001/02 passa al maschile gialloblù e lì nasce il felice sodalizio che lo legherà a lungo a Angelo Lorenzetti. Da vice allenatore tra il 2002 e il 2004 vince una Cev Cup, gioca una finale Scudetto e una di Champions League, nel 2004/05 è assistente di Julio Velasco sempre a Modena. Dal 2005 al 2008 è primo allenatore di Mantova dove conquista una promozione in Serie A2 e due Coppe Italia Serie B. Dopo un’esperienza nella squadra di Bastia Umbra inizia un’avventura di 4 anni a Piacenza, durante la quale allena la serie B e collabora con la prima squadra sempre al fianco di Angelo Lorenzetti.
Il suo lavoro nelle giovanili coincide con lo sbocciare di talenti importanti, tra questi Matteo Piano, Luca Vettori e Jacopo Massari.
Nel corso della stagione sportiva appena conclusa, guida il Narbonne Volley e, da aprile, è diventato assistente allenatore di Andrea Giani nella nazionale francese, campione olimpica in carica. Dopo dieci stagioni dal suo secondo incarico a Modena, tante esperienze e trofei accumulati, Tubertini torna a guidare la panchina di Modena Volley dove ritroverà Roberto Ciamarra, col quale ha condiviso l’ultimo percorso modenese.