Bye Bye Fanano: per il ritiro precampionato il Modena sceglie il Trentino

Situata nel cuore della Val di Sole, la rinomata località turistica trentina ospiterà i canarini nella fase di preparazione alla prossima stagione, da sabato 18 luglio a sabato 1 agosto.
Immersa nel Trentino nord-occidentale, la Val di Sole è circondata da alcune delle catene montuose più iconiche dell’arco alpino, come le Dolomiti di Brenta e l’Adamello-Presanella, e offre un contesto naturale di grande valore, con ampie aree protette tra il Parco Nazionale dello Stelvio e il Parco Adamello-Brenta.
'Mezzana-Marilleva, in Val di Sole, - scrive la società gialloblù - è la destinazione ideale per vivere la montagna: una meta accogliente per famiglie e coppie, ma anche un punto di riferimento per gli sportivi.
'Siamo con piacere ad ufficializzare Mezzana-Marilleva, in Trentino, come sede del ritiro precampionato della Prima Squadra. Le condizioni climatiche e la qualità degli impianti rendono Mezzana un contesto ideale, che permetterà allo staff tecnico di programmare un precampionato nei dettagli, alternando sedute di allenamento ad amichevoli di livello che possano già consolidare i meccanismi di squadra. Parallelamente, l’appennino modenese continuerà a essere un nostro punto di riferimento, ospitando le attività estive del settore giovanile, dai camp ai ritiri, in linea con la volontà di valorizzare il territorio e mantenere un forte legame con le proprie radici' - ha affermato il ds Andrea Catellani.
'Il ritiro del Modena FC a Mezzana-Marilleva conferma la capacità della Val di Sole di proporsi come contesto ideale per la preparazione estiva delle squadre professionistiche, grazie a un’offerta che unisce alla qualità delle strutture un contesto ambientale unico e la calda accoglienza trentina.