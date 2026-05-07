Bye Bye Fanano: per il ritiro precampionato il Modena sceglie il Trentino

Svolta nella storia dei ritiri del Modena Calcio. Quella che era diventata ormai la meta storica dei ritiri gialloblù, Fanano, non ospiterà più il ritiro pre-campionato. Lo scorso anno, la corsa dell'imprenditore Michelangelo Marinelli per adeguare agli standard dell'ospitalità richiesti da una società in crescita come il Modena aveva portato la proprietà a confermare il ritiro appenninico. Elementi che evidentemente non sono più sufficienti, forse in considerazione anche dell'inadeguatezza del locale stadio locale usato per gli allenamenti e le amichevoli, oltre all'accessibilità allo stesso, per confermare la scelta quest'anno. Ricaduta invece su Mezzana-Marilleva, che sarà la sede del ritiro estivo precampionato 2026/2027 del Modena FC.Situata nel cuore della Val di Sole, la rinomata località turistica trentina ospiterà i canarini nella fase di preparazione alla prossima stagione, da sabato 18 luglio a sabato 1 agosto.

Immersa nel Trentino nord-occidentale, la Val di Sole è circondata da alcune delle catene montuose più iconiche dell’arco alpino, come le Dolomiti di Brenta e l’Adamello-Presanella, e offre un contesto naturale di grande valore, con ampie aree protette tra il Parco Nazionale dello Stelvio e il Parco Adamello-Brenta.'Mezzana-Marilleva, in Val di Sole, - scrive la società gialloblù - è la destinazione ideale per vivere la montagna: una meta accogliente per famiglie e coppie, ma anche un punto di riferimento per gli sportivi.Qui la pace di passeggiate alla portata di tutti si fonde con l’energia delle attività outdoor: rafting, mountain bike, escursioni in quota e tantissime altre esperienze da vivere. Gli allenamenti si svolgeranno presso il centro sportivo comunale di Mezzana, in via del Pressenach, mentre la squadra alloggerà al Ravelli Sporting Family Hotel di Marilleva, struttura di riferimento per l’accoglienza sportiva in quota'.

'Siamo con piacere ad ufficializzare Mezzana-Marilleva, in Trentino, come sede del ritiro precampionato della Prima Squadra. Le condizioni climatiche e la qualità degli impianti rendono Mezzana un contesto ideale, che permetterà allo staff tecnico di programmare un precampionato nei dettagli, alternando sedute di allenamento ad amichevoli di livello che possano già consolidare i meccanismi di squadra. Parallelamente, l’appennino modenese continuerà a essere un nostro punto di riferimento, ospitando le attività estive del settore giovanile, dai camp ai ritiri, in linea con la volontà di valorizzare il territorio e mantenere un forte legame con le proprie radici' - ha affermato'Il ritiro del Modena FC a Mezzana-Marilleva conferma la capacità della Val di Sole di proporsi come contesto ideale per la preparazione estiva delle squadre professionistiche, grazie a un’offerta che unisce alla qualità delle strutture un contesto ambientale unico e la calda accoglienza trentina.Il ritorno della società emiliana, già presente a Dimaro due anni fa, nasce dalla sinergia tra Consorzio Turistico Mezzana-Marilleva e APT Val di Sole, e siamo lieti di accogliere la squadra e i suoi tifosi per questa nuova esperienza in Trentino' - ha specificato Maurizio Rossini, Amministratore Delegato di Trentino Marketing.