Eccellenza, clamoroso: Ballotta (62 anni) rimette i guantoni

Marco Ballotta rimette i guantoni e torna in campo all'età di 62 anni. L'ex portiere del Modena, anche quest'anno al Terre di Castelli (Eccellenza) non più come presidente ma come preparatore dei portieri della squadra di Cattani, domenica era in panchina, come dodicesimo, nella gara persa a

Castelvetro contro l'Agazzanese. Non è entrato in campo dall'inizio perché Gibertini, il portiere titolare, è il migliore di questo girone ed è decisamente più giovane di Ballotta (potrebbe essere suo figlio...), ma se ci fosse stata l'occasione, sarebbe sicuramente sceso in campo.

Alessandro Ghidini, ds del Terre, ci spiega perché hanno messo in distinta domenica Ballotta: “Purtroppo abbiamo perso per infortunio il nostro secondo portiere Venturelli e quello della juniores, Baraldi, un giovane classe 2007, anche domenica non era disponibile e quindi in panchina c'è andato Ballotta. Stessa cosa è successa per la partita col Rolo. Non ha giocato Ballotta perché il nostro portiere titolare, Gibertini, sta facendo un campionato incredibile, credo che sia il migliore portiere di questo girone, ma non lo dico solo io. Se dovesse però infortunarsi, speriamo di no, al suo posto potrebbe giocare proprio Ballotta o Baraldi visto che Venturelli sarà fuori fino al termine della stagione, playoff ed eventuali spareggi compresi. Domenica contro l'Agazzanese, se si fosse infortunato Gibertini, ovviamente avrebbe giocato Ballotta perché era lui il dodicesimo. Ha 62 anni, è vero, ma è ancora un gran forma e può giocare anche a questi livelli”.

Va detto che quest'anno Ballotta non ricopre nessuna carica dirigenziale al Terre di Castelli: in passato ha fatto anche il presidente ma in questa

stagione fa solo il preparatore dei portieri. Ali Aden, il presidente uscente, quest'anno ha infatti cambiato tutta la dirigenza per poi passare, a fine stagione alla Cittadella.

Matteo Pierotti

