La Ferrari elettrica parte malissimo: il titolo crolla in Borsa. Montezemolo: 'Si rischia la distruzione di un mito'

'Se dovessi dire quello che penso, farei del male alla Ferrari. Si rischia la distruzione di un mito e mi dispiace moltissimo. Almeno si tolga il cavallino'.

Lo ha detto Luca Cordero di Montezemolo parlando della Ferrari elettrica Luce a margine dell'assemblea di Confindustria. Alla domanda su cosa si debba fare con la concorrenza cinese l'ex presidente della società osserva: 'è almeno una macchina che i cinesi non copieranno'.

Ieri l'auto è stata presentata al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Palazzo del Quirinale. Erano presenti John Elkann, Piero Ferrari e Benedetto Vigna.

Intanto Ferrari oggi fatica a Piazza Affari. Il titolo cede oltre il 7%. A pesare, secondo gli analisti, è il prezzo di partenza, fissato a 550.000 euro, ben al di sopra del modello più costoso attualmente presente nella gamma Ferrari (Testarossa a 460.000 euro).