Svelata Ferrari Luce, la prima auto elettrica di Maranello

Esattamente dopo 79 anni dal primo storico successo ufficiale del Cavallino Rampante sul circuito delle Terme di Caracalla, Ferrari ha svelato oggi a Roma la sua prima auto completamente elettrica: la Ferrari Luce. 'Questo modello rappresenta il manifesto programmatico della casa di Maranello, volto a dimostrare che l'emozione e le prestazioni sopravvivono all'elettrico' - fa sapere la casa di Maranello.
Il ceo Vigna e il presidente Elkann hanno sottolineato il coraggio di osare, inaugurando un nuovo capitolo per il brand forte di oltre 60 nuovi brevetti.
Il design, firmato dal collettivo LoveFrom di Jony Ive e Marc Newson, introduce una configurazione inedita a quattro porte e cinque posti reali.
A livello tecnico, la vettura eroga una potenza complessiva di 1.050 CV grazie a quattro motori indipendenti, uno per ciascuna ruota del veicolo. La batteria da 122 kWh a 800 V garantisce 530 km di autonomia dichiarata. La dinamica di guida è gestita da sospensioni attive e dalle 4 ruote sterzanti indipendenti. Un sistema proprietario amplifica le vibrazioni meccaniche per un sound autentico.
La vettura sarà messa in vendita al prezzo di listino di 550 mila euro. Le prime consegne della Ferrari Luce sono previste per la fine del 2026.