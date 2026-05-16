MotoGp, Acosta in pole a Catalogna: Morbidelli è secondo, cade Bezzecchi

Pedro Acosta (Ktm) in pole position nel Gran Premio di Catalogna, sesto appuntamento del Mondiale di MotoGp 2026. Il pilota spagnolo ferma il cronometro sul tempo di 1’38″068 e precede di 0″233 Franco Morbidelli (Ducati VR46). Terzo Alex Marquez (Ducati Gresini) a 0″274. In seconda fila Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse), Johann Zarco (Honda LCR) e Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46). Seguono Fabio Quartararo (Yamaha), Brad Binder (Ktm), Jorge Martin (Aprilia), Joan Mir (Honda) e Jack Miller (Yamaha Pramac). Caduta per il leader del Mondiale, Marco Bezzecchi (Aprilia), che scatterà dall’12esima casella.

Francesco Bagnaia (Ducati) scatterà dalla 13esima casella. Fuori dai primi 12 anche Enea Bastianini (Ktm Tech3), Fermin Aldeguer (Ducati Gresini), Luca Marini (Honda), Maverick Vinales (Ktm Tech3), Ai Ogura (Aprilia Trackhouse), Alex Rins (Yamaha), Diogo Moreira (Honda LCR), Augusto Fernandez (Yamaha Pramac) e Toprak Razgatioglu (Yamaha Pramac).

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