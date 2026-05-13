Serie D, il Cittadella Vis Modena va avanti con mister Gori

Il Cittadella Vis Modena ha raggiunto l’accordo per il rinnovo del contratto di mister Mattia Gori anche per la stagione 2026/2027.

'Sarà la terza stagione consecutiva alla guida della squadra di Serie D. La società è inoltre lieta di comunicare la conferma dello staff tecnico di campo: allenatore in seconda Damiano Bertani, preparatore dei portieri Daniele Fontana, collaboratore tecnico Davide Zanasi - si legge in una nota -. La Società esprime un grande ringraziamento ed un caloroso abbraccio a Francesco Lasagni, Match Analyst e preparatore dei portieri, dal momento che non farà più parte dello staff tecnico della prima squadra per motivi personali'.