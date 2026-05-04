Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Serie D, Cittadella, Gori: 'Mi dispiace aver chiuso così male'

Serie D, Cittadella, Gori: 'Mi dispiace aver chiuso così male'

'Noi abbiamo fatto un percorso veramente bello e questa squadra mi ha fatto commuovere tante volte quindi li ringrazio di cuore'

2 minuti di lettura

Mister Gori commenta così la pesante sconfitta per 5-0 a Pistoia. 'Permetto che siamo venuti qua senza snaturarci, cercando di fare il nostro massimo. Il nostro massimo l'abbiamo fatto, abbiamo trovato un avversario che nei primi tre tiri in porta fatto tre gol. Secondo me abbiamo probabilmente fatto degli errori che non abbiamo mai fatto in tutto il campionato, ma non sono assolutamente arrabbiato con i miei giocatori anzi probabilmente non sarò mai grato abbastanza a questi giocatori per quello che mi hanno dato in questa stagione e mezzo, abbiamo fatto un grande percorso, un grande campionato in un girone dove c'erano tante corazzate. L'anno scorso l'abbiamo chiuso a 15-16 punti nel playoff, oggi l'abbiamo chiuso a 2, ce la siamo giocata fino all'ultimo minuto dell'ultima giornata'.

'Io sono contentissimo, al di là della partita di oggi, è stata una partita dove c'è da innanzitutto rendere merito all'avversario. Penso che a livello qualitativo noi abbiamo fatto comunque una buona partita, è stato riconosciuto da tutti. Siamo andati al tiro tante volte, anche prima del loro 2-0. Chiaro che la differenza con cui siamo andati al tiro loro e con cui siamo andati al tiro noi è stata una differenza importante.

Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Credo che loro, almeno i primi due gol, sono due tiri importantissimi, dove c'è tanto della bravura dell'avversario. Quindi quando l'avversario è bravo nei tre devi stringere la mano e dire: 'Bravo'. Io loro auguro di fare il meglio possibile perché credo che questa piazza abbia sofferto tanto in questi ultimi anni. Quindi gli auguro di poter vincere i playoff e fare magari il percorso che ha fatto il Ravenna l'anno scorso. Però non esco assolutamente rammaricato da questa partita, noi abbiamo fatto un percorso veramente bello e questa squadra mi ha fatto commuovere tante volte quindi li ringrazio di cuore veramente tanto per quello che mi hanno dato in questo anno'.

Matteo Pierotti

Foto dell'autore

Giornalista professionista si occupa di Calcio Dilettanti da decenni...   

Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Cittadella Vis Modena, che batosta: con la Pistoiese finisce 5-0

Cittadella Vis Modena, che batosta: con la Pistoiese finisce 5-0

Cittadella Vis Modena, mister Gori: 'Contro la Pistoiese daremo tutto'

Cittadella Vis Modena, mister Gori: 'Contro la Pistoiese daremo tutto'

Serie D: Cittadella attenta, la Pistoiese dovrà vincere a tutti i costi

Serie D: Cittadella attenta, la Pistoiese dovrà vincere a tutti i costi

Cittadella Vis Modena, Alberto Biagini ha rinnovato il contratto da direttore sportivo

Cittadella Vis Modena, Alberto Biagini ha rinnovato il contratto da direttore sportivo

Serie D, Cittadella, Gori: 'A Pistoia senza paura'

Serie D, Cittadella, Gori: 'A Pistoia senza paura'

Il Cittadella vince in casa e tiene accese le speranze playoff

Il Cittadella vince in casa e tiene accese le speranze playoff

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Modena volley in lutto: è morto improvvisamente Emiliano Tammy Ferrari

Modena volley in lutto: è morto improvvisamente Emiliano Tammy Ferrari

Eccellenza, clamoroso: Ballotta (62 anni) rimette i guantoni

Eccellenza, clamoroso: Ballotta (62 anni) rimette i guantoni

Ferrari, mattina di test sulla pista di Fiorano

Ferrari, mattina di test sulla pista di Fiorano

Promozione, il Medolla San Felice festeggia: è Eccellenza

Promozione, il Medolla San Felice festeggia: è Eccellenza

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina
Articoli Recenti Eccellenza, la Cdr Mutina partecipa alla festa del Fabbrico

Eccellenza, la Cdr Mutina partecipa alla festa del Fabbrico

Eccellenza, il Formigine pareggia e ai playout si ritrova il Campagnola

Eccellenza, il Formigine pareggia e ai playout si ritrova il Campagnola

Eccellenza: playoff, il Terre di Castelli domenica a Fiorenzuola

Eccellenza: playoff, il Terre di Castelli domenica a Fiorenzuola

Formula 1, Antonelli da sogno: vince anche a Miami davanti a Norris e Piastri

Formula 1, Antonelli da sogno: vince anche a Miami davanti a Norris e Piastri