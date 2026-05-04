Serie D, Cittadella, Gori: 'Mi dispiace aver chiuso così male'

Mister Gori commenta così la pesante sconfitta per 5-0 a Pistoia. 'Permetto che siamo venuti qua senza snaturarci, cercando di fare il nostro massimo. Il nostro massimo l'abbiamo fatto, abbiamo trovato un avversario che nei primi tre tiri in porta fatto tre gol. Secondo me abbiamo probabilmente fatto degli errori che non abbiamo mai fatto in tutto il campionato, ma non sono assolutamente arrabbiato con i miei giocatori anzi probabilmente non sarò mai grato abbastanza a questi giocatori per quello che mi hanno dato in questa stagione e mezzo, abbiamo fatto un grande percorso, un grande campionato in un girone dove c'erano tante corazzate. L'anno scorso l'abbiamo chiuso a 15-16 punti nel playoff, oggi l'abbiamo chiuso a 2, ce la siamo giocata fino all'ultimo minuto dell'ultima giornata'.

'Io sono contentissimo, al di là della partita di oggi, è stata una partita dove c'è da innanzitutto rendere merito all'avversario. Penso che a livello qualitativo noi abbiamo fatto comunque una buona partita, è stato riconosciuto da tutti. Siamo andati al tiro tante volte, anche prima del loro 2-0. Chiaro che la differenza con cui siamo andati al tiro loro e con cui siamo andati al tiro noi è stata una differenza importante.

Credo che loro, almeno i primi due gol, sono due tiri importantissimi, dove c'è tanto della bravura dell'avversario. Quindi quando l'avversario è bravo nei tre devi stringere la mano e dire: 'Bravo'. Io loro auguro di fare il meglio possibile perché credo che questa piazza abbia sofferto tanto in questi ultimi anni. Quindi gli auguro di poter vincere i playoff e fare magari il percorso che ha fatto il Ravenna l'anno scorso. Però non esco assolutamente rammaricato da questa partita, noi abbiamo fatto un percorso veramente bello e questa squadra mi ha fatto commuovere tante volte quindi li ringrazio di cuore veramente tanto per quello che mi hanno dato in questo anno'.

Matteo Pierotti