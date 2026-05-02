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Cittadella Vis Modena, mister Gori: 'Contro la Pistoiese daremo tutto'

Cittadella Vis Modena, mister Gori: 'Contro la Pistoiese daremo tutto'

'Spero che la squadra si esalti in questo ambiente per realizzare quello che per noi sarebbe un sogno impronosticabile'

1 minuto di lettura

L'allenatore della Cittadella Mattia Gori parla in vista della sfida di domenica al Melani di Pistoia contro la Pistoiese.

Mister Gori, vome arriva la squadra a quest'ultima sfida?

“Bene, abbiamo svolto la nostra solita settimana di lavoro. Dopo tre giorni di allenamenti molto intensi, ho preferito concedere ai ragazzi un giorno di riposo extra per staccare la spina. Il clima è positivo, come lo è stato per tutta la stagione”.

Che avversario si aspetta di trovare a Pistoia?

“Affrontiamo una squadra fortissima sotto ogni aspetto. I numeri di Lucarelli parlano chiaro e la loro rosa è profonda, con giocatori di valore, sia giovani che esperti, capaci di cambiare la gara subentrando dalla panchina. Sappiamo che dovremo fare una prestazione ancora superiore rispetto a quanto fatto finora”.

Sarà una giornata storica per il Cittadella Vis Modena. Che sensazioni prova?

“È bellissimo giocarsi un traguardo così prestigioso in un contesto come il 'Melani'. Ci aspettiamo una cornice di pubblico importante, forse 3 o 4 mila persone. Ho detto ai ragazzi che questo è il premio per il percorso fatto. Spero che la squadra si esalti in questo ambiente per realizzare quello che per noi sarebbe un sogno impronosticabile. Daremo tutto fino all'ultima goccia di sudore”.

Matteo Pierotti

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Giornalista professionista si occupa di Calcio Dilettanti da decenni...   

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