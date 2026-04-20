Serie D, Cittadella, Gori soddisfatto: 'Ora finiamo in bellezza'

Mister Gori commenta così la vittoria della Cittadella per 1-0 sul campo del Sangiuliano: 'Abbiamo vinto una gara di alti contenuti tattici. A livello tecnico abbiamo fatto delle ottime cose, quando c'era da soffrire lo abbiamo fatto tutti contro una squadra forte che se non sei bravo e sempre concentrato ti fa andare tanto a vuoto. Abbiamo avuto cinque cambi importanti che quando sono entrati hanno fatto la differenza e Sala ci ha fatto vincere la partita. Questa squadra penso che fisicamente stia molto bene, è stata bene tutto l'anno. Prima della partita ho voluto dare un bigliettino a tutti i giocatori, a tutti i componenti dello staff tecnico ma anche organizzativo, tutti i volontari, tutti i magazzinieri, team manager, tutte le persone che ci seguono perché volevo dare un po' un messaggio a tutto l'ambiente che secondo me abbiamo fatto un percorso veramente molto bello e meritiamo di finirlo in una certa maniera. Siamo andati a prendere questa vittoria con il sudore, il sacrificio, la fatica, tutti quanti insieme. Adesso ricarichiamo le pile poi col Palazzolo giocheremo una partita che rappresenta una stagione, ma per noi è bellissimo giocarla perché se penso che l'anno scorso abbiamo finito a -17 dai playoff, ora essere qui alla penultima giornata a giocarci una partita così importante in casa nostra credo che sia un grande orgoglio e faremo qualsiasi per dare il nostro 100% per la partita domenica'.

Matteo Pierotti