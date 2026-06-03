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Ferrari conferma Leclerc: contratto prolungato con accordo pluriennale

Ferrari conferma Leclerc: contratto prolungato con accordo pluriennale

A 28 anni, a Maranello dal 2019. Il prossimo anno potrebbe diventare il pilota con più Gran Premi disputati a bordo di una F1 di Maranello

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Alla vigilia del Gran Premio di casa, a Montecarlo, Charles Leclerc e Ferrari hanno annunciato di aver prolungato il loro legame con un accordo 'pluriennale'. Entità dell'estensione non precisata precisata, ma tutto lascia intendere che anche quest'ultima sia per le prossime due stagioni. Il primo rinnovo era arrivato nel dicembre 2019, al termine della sua brillante stagione d'esordio in rosso. All'epoca aveva fatto scalpore per la durata: cinque anni, un'apertura di credito che la Ferrari non aveva mai concesso prima.


 'Non potrei essere più felice di continuare il percorso con la Scuderia Ferrari - ha dichiarato Leclerc, che a Monaco vanta un palmarès eccezionale: negli ultimi sei anni ha conquistato la pole tre volte, ha vinto nel 2024 ed é giunto secondo nel 2025 -. Per me è molto più di un team. E' la squadra che ho sempre amato e di cui ho sognato di far parte fin da quando ero bambino e che, dopo tutti questi anni, è diventata per me una seconda famiglia. Insieme abbiamo condiviso momenti incredibili e altri più difficili, ma credo più che mai nella Scuderia e sono profondamente grato di poter continuare a lottare per il nostro obiettivo comune che è riportare il titolo mondiale a Maranello. Essere un pilota Ferrari è un sogno, ma anche una responsabilità mai scontata: continuerò a dare tutto me stesso per riportare la Scuderia dove merita, ovvero al vertice, per tutti coloro che lavorano a Maranello e soprattutto per i tifosi, che con la loro passione ne sono il cuore pulsante'.

Quest'ultimo rinnovo permetterà al monegasco - che al momento ha all'attivo 155 GP disputati con la Ferrari - di diventare già nel corso della prossima stagione il pilota con il maggior numero di presenze nella storia della Scuderia, superando Michael Schumacher, arrivato a quota 180.

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Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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