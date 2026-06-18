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Maserati MCPura Cielo: un omaggio alla storia del Tridente

Maserati MCPura Cielo: un omaggio alla storia del Tridente

Su questo modello, i tecnici del tridente sono riusciti a mantenere l'aerodinamica e la gestione termica come nella sorella coupè

2 minuti di lettura
Maserati MCPura Cielo è la due posti del tridente, in versione spider, ultima erede di una lunga tradizione della casa modenese nelle vetture scoperte. Prodotta a Modena nello stabilimento di viale Ciro Menotti, proprio dove venivano fatte le monoposto Maserati che hanno fatto la storia, e da cui l'MCPura Cielo ne riprende lo stile nella calandra e cofano anteriore.
Su questo modello, i tecnici del tridente sono riusciti a mantenere l'aerodinamica e la gestione termica come nella sorella coupè, senza perdere efficienza.
Il telaio è una monoscocca in fibra di carbonio che in termini di peso ha permesso di arrivare a 1560kg complessivi, mentre la carrozzeria è arricchita da dettagli artigianali e carbonio. Il tetto rigido in vetro oscurabile si apre in 12 secondi, e si chiude nel cofano motore posteriore. L'apertura delle portiere è verso l'alto, ad ali di farfalle.

L'impostazione è sportiva perchè dentro l'MCPura Cielo batte il Nettuno, il motore benzina V6 3mila di cilindrata, un biturbo da 630 cavalli progettato proprio dalla Maserati, un concentrato di tecnologia ed efficienza: da 0 a 100kmh in 2,9 sec, velocità superiore ai 320kmh, posizione centrale con trazione posteriore, 8 marce.
Ma oltre le prestazioni qui contano le emozioni.
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A bordo si viaggia nel comfort tipico del marchio modenese, poi ampio spazio alle personalizzazioni col programma Fuoriserie. Passando agli interni, nel cruscotto risultano ben integrati il display dietro al volante e centrale; giusta la scelta di tenere i controlli analogici come le leve per gli indicatori di direzione, luci e tergicristalli.
I comandi come radio e clima sono touch, e sul tunnel è situato il selettore della 5 modalità di guida, dalla più tranquilla per la guida sul bagnato fino allo stacco dei controlli elettronici per andare al massimo delle prestazioni in pista, perchè le iniziali 'MC' indicano Maserati Corse, il massimo della sportività.
Da chiusa, buono l'isolamento acustico dell'abitacolo, e il baule è utile per trasportare piccole borse.
Su strada, il piacere di guida è anche quello di viaggiare senza fretta.
Le sospensioni assorbono bene buche e irregolarità. Cambia volto quando al volante si affrontano percorsi in salita con misti di curve, in cui emerge la precisione nei cambi di direzione, mentre il Nettuno è sempre reattivo anche ai bassi giri, tutto questo unito al telaio superleggero, al baricentro basso del motore e alle dimensioni contenute della sportiva modenese. I freni modulabili assecondano sempre la guida.
Efficiente inoltre nei consumi, e con un pieno da 60litri l'autonomia supera i 300km, sempre con andature da Codice della strada.
In listino a partire da 259 mila euro, MCPura Cielo porta avanti 110 anni di storia del tridente.
Marco Amendola
Foto Francesco Buttari
Foto dell'autore

Marco Amendola. Formazione Dams Cinema presso Università di Bologna. Giornalista videomaker nel settore informazione e media, si occupa di attualità, automobilismo e approfondimenti di costume e soc...   

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