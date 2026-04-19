Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Il Cittadella Vis Modena si regala la vittoria sul campo del Sangiuliano

Il Cittadella Vis Modena si regala la vittoria sul campo del Sangiuliano

Decide una rete di Sala alla mezzora del secondo tempo

3 minuti di lettura

Tre punti fondamentali per il Cittadella Vis Modena che torna dalla trasferta in Lombardia, sul campo del Sangiuliano City, vincitrice in modo meritato per 0-1.

Sono i padroni di casa i primi a farsi vedere dalle parti del portiere avversario quando Tremolada crossa il pallone in mezzo ma nessuno interviene. Camara, dopo un bel dribbling, ci prova da posizione interessante, ma angolata, prova la conclusione che va a colpire l’esterno della rete dando solo l’illusione del gol. Tremolada prova a calciare ma la palla esce. Occasione per il Sangiuliano, dopo una battuta a due, colpo di testa in area del Cittadella di Bernardi e Celenza respinge come può. Il Cittadella può beneficiare di un calcio di punizione, Morello crossa in mezzo ma la difesa avversaria allontana bene. Busatto tira, Celenza si accartoccia e para in tuffo. Compagine emiliana pericolosa quando Morello arriva sul fondo, un difensore avversario la manda in corner e sugli sviluppi, nulla di fatto. Manuel Marchetti tira dalla distanza, la conclusione a giro sul secondo palo chiama Libertazzi ad un miracolo che sventa il pericolo del vantaggio ospite. Il primo tempo, di fatto, finisce con questa azione. Sangiuliano City e Cittadella Vis Modena rimangono ferme sullo 0-0 nella prima frazione.

Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Inizia la seconda parte di match, la squadra di Gori ha in mano il pallino del gioco, nei primi minuti i ragazzi modenesi recriminano anche per un dubbio episodio in area ma l’arbitro lascia correre. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo in favore del Cittadella, Federico Fort salta più in alto di tutti,colpisce di testa, palla che termina sul fondo. Tentativo anche per Simone Teresi, il numero quattro Citta, dopo aver compiuto un bel doppio passo, scaglia con forza il tiro che vede essere respinto in tuffo. Il gol del Cittadella è nell’aria, infatti arriva con Federico Sala. L’attaccante, innescato da un grande assist di Morello che si è involato verso la porta, mette in rete la palla dello 0-1. Cambia quindi il risultato tra Sangiuliano City e Cittadella Vis Modena. Gli ospiti continuano a premere sul pedale dell’acceleratore quando Dodaro calcia dalla distanza ma Libertazzi si fa trovare ancora una volta pronto e smanaccia come può. I padroni di casa provano a rendersi pericolosi ma Celenza parà bene e evita guai per il Cittadella Vis Modena, la difesa ospite regge alla grande le folate in cerca di gol dei giocatori di Sesto.
Finisce la partita, il campo ha parlato ed espresso il proprio verdetto: Sangiuliano City - Cittadella Vis Modena 0-1.


Il tabellino


SANGIULIANO CITY 0

CITTADELLA VIS MODENA 1

Reti: 24’st Sala 

Sangiuliano City: Libertazzi, Tremolada, Sadaj (47’st Di Cintio), Brugognone (23’st Scartinelli), Bernardi, Redondi, Lupano, Barzago, Cazzaniga (43’st Di Salerno), Ebano (39’st De Cecco), Busatto. A disposizione: Lombardi, Morra, Tafa, Sandre, Izzo. All. Sesto

Cittadella Vis Modena: Celenza; Boccaccini, Sabotic, Fort; Teresi, Mandelli, Dodaro, Marchetti (32’st Sardella), Camara (31’st Barozzini); Morello (27’st Arrondini), Caprioni (9’st Sala(41’st Calanca)). A disposizione: Anino, Tessitori, Crosariol, Carretti. All. Gori

Arbitro: Scicolone di San Donà di Piave

Ammoniti: Ebano, Lupano, Bernardi, Sardella, Redindi, Barzago

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Serie D, Cittadella, mister Gori: 'Col Sangiuliano dovremo fare una gran partita'

Serie D, Cittadella, mister Gori: 'Col Sangiuliano dovremo fare una gran partita'

Ora il Cittadella Vis Modena è anche Impresa sociale

Ora il Cittadella Vis Modena è anche Impresa sociale

Serie D, domenica a Vimercate per il Cittadella Vis Modena sfida playoff col Sangiuliano

Serie D, domenica a Vimercate per il Cittadella Vis Modena sfida playoff col Sangiuliano

Serie D, Cittadella, mister Gori: 'C'è stata una reazione dopo il ko di Imola'

Serie D, Cittadella, mister Gori: 'C'è stata una reazione dopo il ko di Imola'

Cittadella Vis Modena diventa impresa sociale e per festeggiare si sposta dal Mammut a Casa Ciao

Cittadella Vis Modena diventa impresa sociale e per festeggiare si sposta dal Mammut a Casa Ciao

Scossone in serie D, Ali Aden (Terre di Castelli) entra nel Cittadella Vis Modena

Scossone in serie D, Ali Aden (Terre di Castelli) entra nel Cittadella Vis Modena

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Modena volley in lutto: è morto improvvisamente Emiliano Tammy Ferrari

Modena volley in lutto: è morto improvvisamente Emiliano Tammy Ferrari

La schiacciata di Lucchetta a Gravina: 'Professionisti? Siete la vergogna dello Sport italiano'

La schiacciata di Lucchetta a Gravina: 'Professionisti? Siete la vergogna dello Sport italiano'

Disastro Italia: Bastoni lascia gli Azzurri in 10 e la Bosnia vince ai rigori

Disastro Italia: Bastoni lascia gli Azzurri in 10 e la Bosnia vince ai rigori

Ferrari, mattina di test sulla pista di Fiorano

Ferrari, mattina di test sulla pista di Fiorano

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina
Articoli Recenti Serie C: il Carpi cede in casa, 0-1 con Forlì

Serie C: il Carpi cede in casa, 0-1 con Forlì

Il Modena sbaglia troppo e il Frosinone vince in rimonta

Il Modena sbaglia troppo e il Frosinone vince in rimonta

Il Modena ospita il Frosinone in lotta per la vetta del campionato

Il Modena ospita il Frosinone in lotta per la vetta del campionato

San Felice, al via la quinta edizione del memorial Alberto Setti

San Felice, al via la quinta edizione del memorial Alberto Setti