Il Cittadella Vis Modena si regala la vittoria sul campo del Sangiuliano

Tre punti fondamentali per il Cittadella Vis Modena che torna dalla trasferta in Lombardia, sul campo del Sangiuliano City, vincitrice in modo meritato per 0-1.
Sono i padroni di casa i primi a farsi vedere dalle parti del portiere avversario quando Tremolada crossa il pallone in mezzo ma nessuno interviene. Camara, dopo un bel dribbling, ci prova da posizione interessante, ma angolata, prova la conclusione che va a colpire l’esterno della rete dando solo l’illusione del gol. Tremolada prova a calciare ma la palla esce. Occasione per il Sangiuliano, dopo una battuta a due, colpo di testa in area del Cittadella di Bernardi e Celenza respinge come può. Il Cittadella può beneficiare di un calcio di punizione, Morello crossa in mezzo ma la difesa avversaria allontana bene. Busatto tira, Celenza si accartoccia e para in tuffo. Compagine emiliana pericolosa quando Morello arriva sul fondo, un difensore avversario la manda in corner e sugli sviluppi, nulla di fatto. Manuel Marchetti tira dalla distanza, la conclusione a giro sul secondo palo chiama Libertazzi ad un miracolo che sventa il pericolo del vantaggio ospite. Il primo tempo, di fatto, finisce con questa azione. Sangiuliano City e Cittadella Vis Modena rimangono ferme sullo 0-0 nella prima frazione.
Il tabellino
SANGIULIANO CITY 0
CITTADELLA VIS MODENA 1
Reti: 24’st Sala
Sangiuliano City: Libertazzi, Tremolada, Sadaj (47’st Di Cintio), Brugognone (23’st Scartinelli), Bernardi, Redondi, Lupano, Barzago, Cazzaniga (43’st Di Salerno), Ebano (39’st De Cecco), Busatto. A disposizione: Lombardi, Morra, Tafa, Sandre, Izzo. All. Sesto
Cittadella Vis Modena: Celenza; Boccaccini, Sabotic, Fort; Teresi, Mandelli, Dodaro, Marchetti (32’st Sardella), Camara (31’st Barozzini); Morello (27’st Arrondini), Caprioni (9’st Sala(41’st Calanca)). A disposizione: Anino, Tessitori, Crosariol, Carretti. All. Gori
Arbitro: Scicolone di San Donà di Piave
Ammoniti: Ebano, Lupano, Bernardi, Sardella, Redindi, Barzago