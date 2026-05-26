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Promozione, il Formigine avrà un nuovo sintetico: Paolo Beretti in pole per la panchina

Promozione, il Formigine avrà un nuovo sintetico: Paolo Beretti in pole per la panchina

Dopo gli arrivi del dt Cristiani e del ds Melli, dovrebbe tornare in verdeblù l'ex dg Roberto Arginelli

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Dopo tanti anni di attesa, il terreno del Pincelli di Formigine sarà finalmente in sintetico. I lavori dovrebbero partire tra poco e il campo dovrebbe essere pronto entro la fine di settembre, al massimo i primi di ottobre.

Diciamo che il tirreno del Pincelli, rifatto due anni fa, non può più ospitare una partita di Promozione (ma anche di Eccellenza se i verdeblù, come pare, prenderanno il titolo del Terre). Nell'ultima stagione, specie nel finale, il Formigine è dovuto emigrare a San Michele e Fiorano e non è possibile pensare di giocare su un altro campo.

Intanto, sul fronte societario, dopo gli arrivi del dt Cristiani e del ds Melli, dovrebbe tornare in verdeblù l'ex dg Roberto Arginelli, mentre Alessandro Melotti al 90 per cento non rimarrà. Il vicepresidente Fiorani dovrebbe fare il direttore generale, mentre alla presidenza rimarrà Fabrizio Castelli. Per quanto riguarda la panchina, il favorito è Paolo Beretti, ex Lentigione, uno dei migliori allenatori dei dilettanti incredibilmente ancora a spasso.

Matteo Pierotti

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Giornalista professionista si occupa di Calcio Dilettanti da decenni...   

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