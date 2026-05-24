Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Il Sassuolo chiude il campionato con una sconfitta in casa del Parma

Il Sassuolo chiude il campionato con una sconfitta in casa del Parma

Il Parma chiude il campionato salendo a 45 punti, mentre il Sassuolo chiude a quota 49

2 minuti di lettura

Il Parma chiude un’ottima stagione con una vittoria nel derby emiliano. Ci pensa un gol di Mateo Pellegrino a siglare l’1-0 decisivo al Tardini contro il Sassuolo, nel match valevole per la trentottesima ed ultima giornata di Serie A.

I padroni di casa partono subito con il piede sull’acceleratore, andando prima alla conclusione con Nicolussi Caviglia e poi sfiorando il vantaggio al 5′ con un tiro di Pellegrino, che termina di poco sul fondo. Cinque minuti più tardi Valeri tenta la magia con una conclusione al volo, che per poco non centra la porta. La squadra neroverde continua a soffrire le iniziative degli avversari, che al 19′ si rendono pericolosi con un colpo di testa di Valenti. Una volta superata la mezz’ora anche il Sassuolo inizia ad attaccare con più convinzione, tant’è che al 33′ Macchioni sfiora il gol avventandosi sulla respinta corta di Corvi.

I ragazzi di Fabio Grosso alzano il ritmo e al 37′ centrano un clamoroso palo con Koné, che non trova la deviazione vincente su assist di Garcia. Al termine dei 2′ di recupero si va a riposo sul parziale di 0-0.

Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA
In apertura di ripresa Laurienté, dopo un uno-due con Pinamonti, si presenta davanti a Corvi ma spreca tutto calciando male.

Nel suo momento migliore, la squadra ospite perde Idzes per problemi fisici: il difensore indonesiano, rientrato proprio oggi in seguito ad un infortunio, viene rilevato da Pedro Felipe. Al 62′ il Parma torna ad impegnare Turati, che compie un grande intervento sul un bel tiro al volo di Nicolussi Caviglia.

Nell’ultimo quarto di gara, tra cooling break e sostituzioni, c’è un brusco calo dei ritmi di gioco. L’ingresso di Almqvist, però, riporta brio nei gialloblù: lo svedese, dopo una conclusione insidiosa, disegna un perfetto assist per il colpo di testa vincente di Mateo Pellegrino. L’argentino, dunque, ritrova il gol dopo oltre due mesi mettendo a segno il nono sigillo stagionale. I ducali, senza particolari problemi, amministrano l’1-0 fino al triplice fischio e tornano al successo dopo un mese; terza sconfitta consecutiva, invece, per i neroverdi.

In virtù di questo risultato il Parma chiude il campionato salendo a 45 punti, mentre il Sassuolo chiude a quota 49.

Il tabellino

PARMA (3-5-2): Corvi 6; Circati 6, Troilo 6, Valenti 6.5 (16’st Ndiaye 6); Britschgi 5.5 (27’st Almqvist 6.5), Ordóñez 5.5, Nicolussi Caviglia 6.5, Keita 6 (27’st Sørensen 6.5), Valeri 6.5 (31’st Carboni 6); Mikolajewski 5.5 (1’st Cardinali 5.5), Pellegrino 6.5. In panchina: Suzuki, Mazzocchi, Estévez, Delprato, Mena Martìnez, Plicco, Tigani.

Allenatore: Cuesta 6.

SASSUOLO (4-3-3): Turati 6 (38’st Zacchi sv); Coulibaly 6, Macchioni 6, Idzes 6 (9’st Pedro Felipe 6), Garcia 6.5; Thorstvedt 5.5, Lipani 6 (38’st Volpato sv), Koné 6.5 (20’st Matic 6); Berardi 5.5, Pinamonti 5, Laurienté 5 (21’st Nzola 5.5). In panchina: Satalino, Muric, Doig, Fadera, Moro, Frangella, Vezzosi, Baffoh Nana, Iannoni, Muharemovic. Allenatore: Grosso 6.

ARBITRO: Turrini di Firenze 6.

RETE: 35’st Pellegrino.

NOTE: giornata serena, terreno di gioco in buone condizioni.

Ammoniti: Britschgi, Thorstvedt, Macchioni, Valenti.

Angoli: 1-1.

Recupero: 2′; 6′.

Foto Sassuolo calcio

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Sassuolo, fioriere in cemento in centro storico dopo la strage di Modena

Sassuolo, fioriere in cemento in centro storico dopo la strage di Modena

Il Sassuolo piegato in casa dal Lecce di Di Francesco

Il Sassuolo piegato in casa dal Lecce di Di Francesco

Sassuolo, rapina aggravata e truffa ai danni di un’ultraottantenne: arrestato napoletano

Sassuolo, rapina aggravata e truffa ai danni di un’ultraottantenne: arrestato napoletano

Sassuolo: controlli antidroga davanti alle scuole, il cane poliziotto scova hashish

Sassuolo: controlli antidroga davanti alle scuole, il cane poliziotto scova hashish

Il Sassuolo cade sul campo del Torino: illude Thorstvedt

Il Sassuolo cade sul campo del Torino: illude Thorstvedt

Sassuolo e Bastiglia, sequestrati cocaina, hashish e 8mila euro: arrestato marocchino

Sassuolo e Bastiglia, sequestrati cocaina, hashish e 8mila euro: arrestato marocchino

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti MotoGp, Acosta in pole a Catalogna: Morbidelli è secondo, cade Bezzecchi

MotoGp, Acosta in pole a Catalogna: Morbidelli è secondo, cade Bezzecchi

Bye Bye Fanano: per il ritiro precampionato il Modena sceglie il Trentino

Bye Bye Fanano: per il ritiro precampionato il Modena sceglie il Trentino

Equitazione, successo per la bastigliese Sophie Stefani al Gran Premio al Glicine

Equitazione, successo per la bastigliese Sophie Stefani al Gran Premio al Glicine

Incubo al Braglia: Modena fuori dai play-off

Incubo al Braglia: Modena fuori dai play-off

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina
Articoli Recenti Eccellenza, Cdr Mutina, Morselli: 'Quest'anno abbiamo fatto il massimo'

Eccellenza, Cdr Mutina, Morselli: 'Quest'anno abbiamo fatto il massimo'

Modena, esonero di Sottil: i numeri fotografano un progetto mai decollato

Modena, esonero di Sottil: i numeri fotografano un progetto mai decollato

Prima categoria: Ravarino senza campo, iscrizione a rischio

Prima categoria: Ravarino senza campo, iscrizione a rischio

Sottil non è più l'allenatore del Modena: la società ufficializza l'esonero

Sottil non è più l'allenatore del Modena: la società ufficializza l'esonero