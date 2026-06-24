Sassuolo, è morto a 64 anni Alberto Bursi, storico commerciante e stilista

'Un pilastro del commercio cittadino, un punto di riferimento per gusto, stile ed eleganza che, in trent’anni di attività, ha vestito migliaia di sassolesi e non solo'. Il sindaco di Sassuolo Matteo Mesini e l’assessore al Commercio Federico Ferrari, con queste parole, ricordano Alberto Bursi, lo storico commerciante e stilista dell'Emporio delle Firme scomparso ieri, all’età di 64 anni, al termine di una lunga malattia.

'Partendo dal centro storico – proseguono – ha saputo ampliare clientela e negozio fino all’attuale concept store di via Radici, senza mai perdere quel filo che lo ha sempre legato alla nostra città. Alla famiglia, ai soci ed a tutti gli amici che lascia vanno le più sincere e sentite condoglianze a nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera città di Sassuolo'.

I funerali si terranno domani, giovedì 25 giugno alle 16, presso la Terracielo Funeral Home di Modena, situata in via Emilia Est 1320.