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Sassuolo: aggredisce e minaccia Carabinieri intervenuti in un bar, arrestato

Sassuolo: aggredisce e minaccia Carabinieri intervenuti in un bar, arrestato

Un venticinquenne, residente in città, in stato di alterazione psicofisica aveva scatenato un putiferio all'interno di un locale pubblico. Per lui il giudice ha disposto oggi gli arresti domiciliari

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Nel pomeriggio del 14 luglio, i Carabinieri della Stazione di Sassuolo hanno tratto in arresto un 25enne residente in città, ritenuto responsabile dei reati di violenza e resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate ai danni di un militare dell’Arma, oltraggio a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità personale.

 

L’intervento è scaturito da una richiesta pervenuta al Numero Unico di Emergenza 112 relativa alla presenza di un giovane, in evidente stato di alterazione psicofisica, che stava arrecando disturbo all’interno di un esercizio pubblico di Sassuolo.
Giunti sul posto, i militari hanno immediatamente riconosciuto la persona, già nota per analoghi episodi, invitandola ripetutamente a fornire le proprie generalità e a seguirli in caserma, così da evitare ulteriori turbative ai numerosi avventori presenti.
L’uomo ha tuttavia rifiutato ogni collaborazione, iniziando ad insultare i Carabinieri e opponendo una veemente resistenza fisica mediante spintoni, calci e gomitate. N

 

el corso della colluttazione uno dei militari ha infatti riportato lievi lesioni.
Questa mattina il Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto ed ha applicato nei confronti dell’indagato la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune di Sassuolo con permanenza domiciliare nelle ore notturne, disponendo altresì l’obbligo di presentazione quotidiana alla locale Stazione Carabinieri.

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Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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